Die Rüeblischalen ins grüne Kübelchen auf der Fensterbank. Die Batterien in die Kartonschachtel im Schrank. Das Glas in die eine Kiste im Keller, die Aludosen und Büchsen in die andere. Das Papier auf den Stapel im Reduit. Die PET- und Milchflaschen in den Korb. Die Kaffeekapsel in den Behälter unter dem Spülbecken. Das Plastiksäckli – autsch! – in den Müll.

Vieles sammeln umweltbewusste Schweizerinnen und Schweizer und führen es ordentlich sortiert der Wiederverwertung zu. Aber ausgerechnet der Plastik mit seinem schalen Beigeschmack nach Erdöl bleibt als Abfall übrig, landet in der Kehrichtverbrennungsanlage, ruft Bilder von schwarzem Qualm hervor.

In der Realität läuft die Verbrennung von Kunststoff sehr viel sauberer ab als in unserer Vorstellung. Trotzdem – wenn wir schon PET-Flaschen rezyklieren, sollte das doch auch mit anderen Kunststoffen möglich sein. Ist es auch: Bereits können an rund 500 Sammelstellen in der Schweiz Guetzlipackung, Plastiksack, Joghurtbecher und andere Kunststoffverpackungen eingeworfen werden.

Und es werden immer mehr. Private Unternehmen, aber auch Gemeinden bieten Säcke an, in denen der Kunststoff gesammelt und abgegeben wird.