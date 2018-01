Der Wind

Der Wind weht immer, und immer kraftvoll. Wer sich nichts ahnend am Weststrand auf ein Bänklein setzt, fühlt sich wie auf einem Moped – ohne Helm. Das ist wunderbar für Segler und Windsurfer und ideal, um Drachen steigen zu lassen. Doch Vorsicht, der Wind könnte auch einen Hund oder einen Kinderwagen hochheben. Velofahrer profitieren vom Rückenwind, wenn sie vom Städtchen aus nach Osten in die Dünen fahren. Auf dem Rückweg haben sie allerdings zuverlässig Gegenwind.

Die Museen

Treiben es Wind und Wetter gar zu bunt, lohnt sich ein Museumsbesuch. «Watt-Welten» steht beim Fährhafen und informiert spielerisch und spannend über das Wattenmeer. In Aquarien sind jene Wattbewohner zu sehen, die sich bei Ebbe nicht blicken lassen. Es gibt sogar ein Streichel-Aquarium, wo man Krabben anfassen kann. Das Museum wirkt wie ein Spielplatz: Man kann Sanddünen wachsen lassen, Fische erkennen oder einen Ventilator drehen, um etwas über den Wirkungsgrad von Windgeneratoren zu lernen.

Ein weiteres Museum ist dem Bade-Tourismus gewidmet, der sich auf Norderney entwickelte. Manche alte Baderegel reizt heute zum Lächeln, zum Beispiel die damaligen Kleidervorschriften und die strikte Trennung von Frauen und Männern. Wie Norderney zur Nazizeit mit den Juden umgegangen ist, wird hier nicht verschwiegen.

Das Meer

Um 1750 entdeckte ein englischer Arzt die heilende Kraft des Meeres. Kaum 50 Jahre später war Norderney ein Kurbad. Seit 2014 gehört die Insel zur ersten zertifizierten Thalasso-Region Europas. Thalasso heisst: Man behandelt Krankheiten mit Meerwasser, Sonne, Schlick und Meeresluft ohne Pollen und Feinstaub. Das kann am Strand geschehen oder im Badehaus, eine Art Super-Hallenbad mit Meerwasser. Hier gibt es Bäder von kalt bis heiss, Saunas, ein Familienbecken mit vielen Spielmöglichkeiten, abgetrennte Nischen mit Sitzbädern und vieles mehr. Da kann man sich seine ganz persönliche vergnügliche Thalasso-Therapie zusammenstellen.

Norderneys Thalasso-Experte Friedhart Raschke erforscht die Wirkung des Meeres seit Jahrzehnten – vom Wind, der die Durchblutung fördert, bis zur Sonnenstrahlung, die am Meer messbar stärker ist als an Land. Er betont die Doppelwirkung von Thalasso durch Aktivität und Entspannung. Raschke sagt: «Entschleunigung und Spiritualität wird immer mehr gefragt.» Thalasso als Therapie gegen Depression und Burnout, gegen Asthma und Hautkrankheiten: Laut Raschke hat jeder fünfte Badegast ein Arztrezept. Neu stehen auf einigen Dünen Plattformen, auf denen drehbare Körbe montiert sind. Man setzt sich in einen Korb, dreht sich auf die angenehmste Seite und entspannt sich.

Thalasso ist im Prinzip alles, was man nicht mehr als 300 Meter vom Meer entfernt macht, und wenn man nur am Strand in der Nase bohrt. Partyfreunde dürfte es enttäuschen, dass trinken und rauchen auf der Promenade ausgenommen sind. Doch mit nackten Füssen durch das Watt wandern – mehr Thalasso geht nicht.