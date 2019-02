Kürzlich traf ich wieder auf den Haferbrei, es war in einer hippen Kaffeebar in Hamburg. Die Wände aus Backstein, auf dem Fussboden standen Kaffeesäcke und an den hellen Holztischen tippten verwuschelte Menschen in ihre Handys und Computer. Manche assen belegte Brote mit Avocado-Something, andere Porridge mit Toppings. Der Haferkleister hatte es tatsächlich auf die Kreidetafel des Hipster-Cafés geschafft. Ich bestellte für umgerechnet 14 Franken einen kleinen Cappuccino und eine Schüssel Porridge.

Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis er serviert wurde. Meinen Cappuccino hatte ich da längst ausgetrunken. Doch was dann vor mir stand, sah aus wie ein Instagram-Foto: zum Reinbeissen. Über dem Porridge türmten sich Nüsse und frische Früchte, es duftete nach Zimt. Und es schmeckte, nun ja, interessant. Es war körnig und gleichzeitig cremig, warm und kalt, fest und flüssig. Und es machte so satt, dass ich bis zum späten Nachmittag keinen Hunger mehr verspürte. Aber mein Herz konnte der Porridge nicht erobern. Dafür fehlt ihm der Charme eines frischen Butterzöpflis. Ich scheine da allerdings eine Ausnahme zu sein.

Soulfood, nicht Babynahrung

Haferbrei galt Jahrzehnte lang als Babynahrung. Ausser bei den Engländern und Schotten. Doch jetzt ist Porridge plötzlich hip und der heisse Brei in aller Munde: Er erobert die Rezeptseiten der Koch-Magazine, die Food-Blogs im Netz und die Müsliregale im Supermarkt. Warmer Haferbrei gilt plötzlich als Soulfood, als Superfood, als Seelentröster. Als Allzweckwaffe gegen Kälte, Hunger und schlechte Laune. Jedes halbwegs trendige Frühstückslokal hat Porridge auf der Karte. Es scheint, als sei Porridge für ernährungsbewusste Mittdreissiger zur wichtigsten Mahlzeit des Jahres geworden.

Es stimmt ja, das Zeug ist unfassbar gesund. Hafer besteht aus leicht verdaulichen Kohlenhydraten und enthält viele Ballaststoffe, die nachhaltig sättigen. So gesehen, ist Porridge tatsächlich Superfood – und zwar ganz offiziell: Wissenschafter haben Hafer 2017 zur Arzneipflanze des Jahres gekürt.

Doch das erklärt noch lange nicht, weshalb das Zeug ausserhalb der eigenen vier Wände so ein glamouröses Dasein führt – wo doch die Zubereitung von Haferbrei wirklich das einfachste Rezept der Welt ist: gequetschte Haferflocken in warme Milch oder Wasser einrühren, quellen lassen, mit Zucker, Zimt und Apfelmus abschmecken, fertig. Kann jedes Kind.

Trotzdem finden sich in den Supermarktregalen wöchentlich neue Porridge-Mischungen. Neben dem Klassiker mit Zimt und Apfel werden die Haferflocken mit Kokos und getrockneten Mangostücken angeboten, mit Schokolade und Nüssen oder mit Chia, Macha und Goji-Beeren. Vor Weihnachten tauchte sogar eine Sorte mit Vanillekipferl-Geschmack auf! Das Trockenfutter aus dem Supermarkt schmeckt aufgekocht mit warmer Milch wirklich gut. Doch auch diese Mischungen bleiben ihrer Natur treu: Der Porridge sieht aus wie Scheibenkleister.

Auf Instagram dagegen macht der Haferbrei immer eine tolle Figur. Ganz so, als wolle jemand mit den Fotos eine Kunstgalerie eröffnen. Varianten mit Mandel-, Kokos-, Sojamilch werden mit gerösteten Pekannüssen, frischen Granatapfelkernen oder essbaren Blüten dekoriert. Zur Krönung gibt es ein paar Beeren obendrauf. Die Deko auf dem schnöden Schleim trägt sicher dazu bei, dass Cafés wie das «Haferkater» in Berlin so erfolgreich sind. 2014 haben drei junge Unternehmer in einer ehemaligen Dönerbude das erste Porridge-Café Deutschlands eröffnet. Inzwischen servieren die Macher ihren Bio-Porridge an vier Standorten in Berlin, Köln und Dresden. Sie kochen ihn ganz traditionell, nur mit Wasser und Salz. Die Kunden wählen die Toppings und natürlich gibt es längst auch eine To-go-Version. Damit sich der Brei auch am Laptop löffeln lässt.

Habens die Schotten erfunden?

Der Porridge hat es in den vergangenen Jahren in ganz Europa weit gebracht. In Paris etwa lockt das «Bol» schon ab sieben Uhr mit süssen und herzhaften Porridges (mit Broccoli-Püree!) an die Schüsseln. Im «26 grains» in London lassen glanzvolle Kreationen wie der «Nordic Pear»-Porridge mit gewürzten Haferflocken, Mandelmilch, Birne, Kakao-Nips, Ahornsirup und griechischem Joghurt vergessen, dass England auch das Land der Baked Beans ist. Und im «Grød» in Kopenhagen haben sie jeglichen Gesundheitsgedanken weggerührt und garnieren ihre Porridge-Mixturen auch gerne mal feist mit Karamellsauce oder Erdnussbutter. Es muss ja nicht immer so asketisch zugehen wie einst bei den Schotten.

Denn in Schottland begann die Karriere des Porridge als Arme-Leute-Essen. Arbeiterfamilien tischten ihn zum Frühstück, als Mittagessen und als Abendmahlzeit auf. Die Haferflocken wurden nur mit Wasser und etwas Salz gekocht. Auf dem Tisch standen kalte Sahne, Milch oder Buttermilch, in die man seinen Löffel stippen durfte.

Bis heute kommt einem ausgewachsenen Schotten kein Zucker in den Brei. Das ist auch bei der Porridge-WM so. Denn einmal im Jahr treffen sich in Carrbridge rund 30 Porridge-Experten aus aller Welt und kochen um den «Golden Spurtle», den goldenen Rührstab. Zwei Tage lange reden dann alle nur über den heissen Brei. Rührt man ihn besser im Uhrzeigersinn oder dagegen? Nimmt man Haferflocken oder Haferschrot? Darf man ihn als kalte Version über Nacht quellen lassen, also einen «Overnight Oat» daraus machen?

Oder doch die Schweizer?

Bei diesem Thema hätten auch die Schweizer ein Wörtchen mitzureden. Hatte nicht schon der Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner vor mehr als hundert Jahren seinen Patienten über Nacht eingeweichte Haferflocken mit geriebenen Äpfeln, geraspelten Nüssen, Zitronensaft und etwas gezuckerter Kondensmilch zum Abendessen serviert? Ich bin ein grosser Fan des Birchermüslis. Und, nein, es ist nicht das Gleiche wie kalter Porridge. Birchermüsli hatte noch nie den Anspruch, alleiniger Star des Frühstücks zu sein. Es verträgt als Begleiter sehr gut eine grosse Schale Milchkaffee. Und ein frisch gebackenes Butterzöpfli. Oder auch zwei.