Drei Küsschen sind des Schweizers Höflichkeit – wer dazu keine Zeit findet, der kann genauso gut ganz auf die Begrüssung verzichten.

«Ich gebe nur ein Küsschen», sagt sie, als ich meinen Kopf schon nach rechts bewege, um die andere Seite zu küssen. Ich hasse das. Was ist falsch an drei Küsschen? Klar, in einer grossen Runde dauert es seine Zeit, bis man sich durchgeküsst hat – aber bitteschön, wer dafür keine Zeit mehr findet, der muss mich gar nicht mehr begrüssen. Unhygienisch? Da macht die Anzahl keinen Unterschied. Ausserdem ist die heutige Sauberkeits-Phobie sowieso unsäglich. Ich möchte die Begrüssungsküsschen natürlich nicht mit dem Dreck vergleichen, den gesunde Kinder essen, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Küssen zur Vorsorge, sozusagen. Ich persönlich küsse meine Kolleginnen auch auf die Wange, wenn sie über Fieberblattern oder Erkältungen klagen – noch nie wurde ich angesteckt.

Wenn ich deutsche Frauen treffe, die sich zwei Schmatzer gewohnt sind und ab dem dritten ein verdutztes Gesicht machen, sage ich jeweils: Das ist die Schweizer Freundlichkeit, wir geben immer drei Küsschen! Irgendwie passt das doch zu uns, auch wenn manche sagen mögen, es sei antiquiert oder bünzlig. Drei Küsschen sind das Standard-Ritual, und so soll es auch bleiben – da bin ich für einmal konservativ. Es nervt mich, mir ständig ins Gedächtnis rufen zu müssen, wer nur noch ein Küsschen will und wer eine Umarmung möchte. Drei Küsschen, dazu eine leichte Umarmung, das drückt, zumindest zwischen guten Freunden, Zuneigung und Vertrautheit aus. Ist es denn heuchlerisch, jemanden den man nicht so gut kennt, zu küssen? Nein, mitnichten. Es ist wie mit der berühmten Frage «Wie geht’s?». Je nachdem, wer sie stellt, kann es eine reine Höflichkeitsfloskel sein, was nicht heisst, dass Freunde nicht ernsthaft am gegenseitigen Wohlbefinden interessiert sind.

Zurück zum Begrüssungsritual: Einfacher ist es, wenn sich zwei Männer begegnen. Zumindest in meinem Freundeskreis begrüsst man sich mit Handschlag, mal klassisch, mal mit angewinkeltem Arm, und manchmal zieht Mann sein Gegenüber an die eigene Schulter und klopft ihm auf den Rücken. Das ergibt sich aus der Situation und gestaltet sich viel natürlicher als das Mann-Frau-Ritual, wenn man sich beim Küsschengeben nicht auf die Anzahl einigen kann und sich dann aus Versehen fast auf den Mund küsst.