Vor Sarah Ineichen liegt ein blaues Fotoalbum auf dem Tisch. Sie hat Bilder von sich eingeklebt, hat sich von Google ihre Lebensabschnitte auf singhalesisch übersetzen lassen und die ihr fremden Zeichen sorgfältig unter die Fotos geschrieben. Das Album sollte ihrer Mutter Rani einen Einblick in das Leben ihrer Tochter geben. Jener Tochter, die sie Anfang der 80er-Jahre zur Adoption freigegeben hatte und die bei einem Schweizer Paar aufwuchs. Nach langer Suche fand Sarah Ineichen in Sri Lanka Rani. Doch das Fotoalbum kehrte mit der 37-Jährigen in die Schweiz zurück. Rani, die Frau auf der Geburtsurkunde, ist nicht ihre leibliche Mutter. Frau Ineichen, wann realisierten Sie, dass bei Ihrer Adoption nicht alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen war? Sarah Ineichen: Bei meiner ersten Suche in Sri Lanka. Eine Freundin begleitete mich dorthin, und ein Bekannter vor Ort dolmetschte. Zu dritt klapperten wir sämtliche Behörden und Archive ab. Wir fanden aber weder einen Hinweis auf meine Geburt noch auf meine Mutter. Nicht einmal in den Geburtenbüchern des Spitals stand mein Name. Deshalb gaben wir eine Vermisstenanzeige auf und befragten die ältesten Personen im Quartier. Nichts. Hatten Sie keinen Anhaltspunkt, keine Adresse? Doch. Auf meiner Geburtsurkunde stand eine Adresse. Sie lag mitten in einem Armenviertel von Colombo. Dort trafen wir auf eine grosse Familie, die spontan beschloss, uns zu helfen. Aber von meiner Mutter fehlte jede Spur. Wann spürten Sie erstmals den Wunsch, Ihre Mutter kennen zu lernen? Das war nach der Geburt meiner drei Kinder. Vorher hatte ich dieses Gefühl verdrängt. Ich wollte meine Adoptiveltern nicht verletzen und hatte Angst davor, welche Hintergründe ich antreffen könnte. Zu wissen, von der eigenen Mutter nicht gewollt zu sein, ist ein grosser Schmerz, den ein Adoptivkind immer wieder wegdrücken muss. Zum eigenen Schutz habe auch ich unbewusst Barrieren errichtet. Erst als ich mit meinem Mann und unseren Kindern Wurzeln schlagen konnte, war ich bereit, nach meinen Dokumenten zu fragen. Wie reagierten Ihre Adoptiveltern? Meine Adoptivmutter weigert sich bis heute, mir meine Dokumente zu geben. Meine Geburtsurkunde, die Einreisebewilligung und den Sozialrapport bekam ich vom früheren Partner meiner Mutter. Also von jenem Mann, mit dem sie gemeinsam entschied, ein Kind aus Sri Lanka zu adoptieren. In diesen Unterlagen stand, wie meine Mutter hiess, wo sie wohnte und in welchem Spital ich zur Welt kam. Als ich dies las, konnte ich nicht mehr schlafen. Es war, als ob ein Vorhang gefallen wäre. Der Schmerz, von meiner Mutter getrennt worden zu sein, und das Bedürfnis, sie zu finden, nahmen mich komplett ein.

Herkunft: Unbekannt Sarah Ineichen ist Präsidentin des Vereins «Back to the Roots». Dieser setzt sich dafür ein, dass die Schweizer Adoptionspraxis zwischen 1970 und 1990 untersucht und aufgearbeitet wird. Zudem fordert «Back to the Roots», dass für suchende Adoptierte das Betreuungsangebot ausgebaut wird. Der Verein kritisiert, dass insbesondere psychologische Hilfe fehlt. Im Sinne der Selbsthilfe vernetzt deshalb «Back to the Roots» durch Treffen und in einer Facebook-Gruppe Adoptierte aus Sri Lanka. Zudem sammelt der Verein Geld, um Mütter vor Ort zu helfen, die ihre Kinder suchen. Durch diese Spenden ermöglichen sie ihnen DNA-Tests.

Über eine solche DNA-Datenbank hat Sarah Ineichen vor eineinhalb Jahren ihre entfernte Cousine Olivia Tanner gefunden. Sie wurde ebenfalls in den 80er-Jahren von einem Schweizer Ehepaar adoptiert und wuchs in weniger als 100 Kilometer Distanz von Sarah Ineichen auf. In den Dokumenten von Olivia Tanner finden sich Widersprüche, was dazu führt, dass auch sie ihre leibliche Familie bislang erfolglos suchte.

Im Februar 2018 gründeten Sarah Ineichen und Olivia Tanner gemeinsam den Verein «Back to the Roots». Beide engagieren sich ehrenamtlich dafür. Sarah Ineichen wohnt in Genf und arbeitet als selbstständige Hebamme. Sie ist Mutter dreier Kinder. (ABA)

Sämtliche Informationen führten vor Ort in eine Sackgasse. Wie ging es weiter? Ein Jahr lang versuchte ich, mein Dossier bei den Behörden im Kanton Nidwalden einzusehen. Es hiess, sie dürften es mir aus Datenschutzgründen nicht geben. Wiederum half mir der erste Partner meiner Mutter mit seiner Unterschrift. Im Dossier hielten die Behörden schriftlich fest, dass sie dem Paar kein Kind hätten bewilligen dürfen. Wieso? Es fehlten die notwendigen Abklärungen, meine Adoptiveltern waren gemäss damaligem Recht zu jung und zu wenig lang verheiratet. Auch meine Einreise in die Schweiz verstiess gegen geltende Vorschriften. Ich war knapp drei Wochen alt. Bei Adoptionen mussten Babys damals aber mindestens sechs Wochen alt sein – zum Schutz von Mutter und Kind. Als ich von all diesen Verstössen in der Schweiz erfuhr, war mir klar, ich muss weitersuchen. Sie reisten zurück nach Sri Lanka? Ja, mein Bekannter vor Ort fand die Adresse einer Frau, die gleich wie meine Mutter hiess, aber ein anderes Geburtsdatum hatte. Mein Mann begleitete mich zu dem Haus. Zehn Menschen waren dort, jung und alt. Wir erklärten vorsichtig, wen wir suchen. Da stand eine Frau auf, zückte ihre ID. Sie war es. Als mein Mann jedoch meine Geburtsurkunde hervor nahm, wurde ihre Tochter schneeweiss im Gesicht. Das seien ihre Urkunde, ihr Name, ihre Daten. Sie war ebenso geschockt wie ich. Wie reagierten Sie? Ich hatte das Gefühl, dass sich der Boden unter mir öffnete. Bis zu diesem Tag ging ich davon aus, finde ich diese Frau, finde ich meine Mutter. Doch in diesem Moment wurde mir klar: Meine Adoption ist ein riesiger Betrug. Ich begann zu weinen. Da wurde es ganz still im Haus. Meine vermeintliche Mutter stand auf, nahm mich in die Arme und wischte mir die Tränen weg. Von ihrer liebevollen Reaktion war ich völlig überrascht. Sie war eine der so genannten «Acting Mothers», die vor Gericht nur Ihre Mutter spielte? Ja. Das gab sie sogleich zu. Sie liess mich nie in einem falschen Glauben. Ein DNA-Test bestätigte später, dass wir nicht verwandt sind. Weshalb hatte sie das getan? Eine Frau namens Lady Violet brachte mich zu ihr. Sie bot ihr 30 Dollar an, um mich ans Familiengericht zu bringen. Das entspricht etwa drei Monatslöhnen. Im Gericht unterschrieb meine «Acting Mother» die Verzichtserklärung. Unter der Identität ihrer leiblichen Tochter gab sie mich zur Adoption frei. Wer waren die Leute dahinter? In Sri Lanka war es Lady Violet, die aber bloss als Zwischenhändlerin auftrat. Sie arbeitete mit einer Anwältin vor Ort, die wiederum eng mit der Schweizer Vermittlerin Alice Honegger die Adoptionen abwickelte. Sie sind inzwischen alle gestorben. Somit kann ich von dieser Seite keine Hinweise mehr erhalten. Auch Mütter in Sri Lanka suchen ihre leiblichen Kinder. Mit einem Fernsehteam des RTS reisten Sie in diesem Jahr nach Sri Lanka und sprachen mit ihnen. Was erzählten sie Ihnen? Ihre Geschichten sind unterschiedlich. Es gab Frauen, die mussten uneheliche Kinder aufgrund des familiären Drucks weggeben. Sehr armen Frauen wurden falsche Versprechungen gemacht. Etwa, dass sie ihre Babys in Heimen in Obhut geben könnten, während sie Geld verdienten. Als sie ihre Kinder abholen wollten, waren sie aber weg. Einem Paar wurde im Spital gesagt, dass sein Baby bei der Geburt – einem Kaiserschnitt – starb. Später fanden sie heraus, dass es lebte und weggebracht wurde. Da die Adoptionen solcher Kinder illegal waren, wurden «Acting Mothers» angeheuert. Und diese «Acting Mothers» gaben die Identitäten ihrer eigenen Kinder her? Nach welchem Schema Papiere gefälscht wurden, wissen wir nicht. Einige von uns Adoptierten haben nur einen Pass – aber keine Geburtsurkunde und keine Verzichtserklärung. Wie es überhaupt möglich war, dass sie in die Schweiz einreisen durften? Keine Ahnung. Andere besitzen zwei Geburtsurkunden. Weshalb ihnen die Einreise in die Schweiz bewilligt wurde, ist ebenso unklar. In Sri Lanka stellten wir aber fest, dass nicht nur erwachsene Adoptierte unter Adoptionen leiden, sondern auch sri-lankische Mütter. Ihr grösster Wunsch ist es, vor ihrem Tod herauszufinden, ob es ihren Kindern gut geht. Es sind viele Tränen an den Treffen geflossen. Gibt es eine realistische Chance, dass sich die Familien finden? Allenfalls per DNA-Datenbank. Bislang harzt aber die Aufklärungskampagne in Sri Lanka. Viele Mütter wissen nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Oder sie können sich die Tests von rund 85 Dollar nicht leisten. Deshalb suchen wir als Verein «Back to the Roots» Gelder, um solche Tests-Kits zu kaufen. Die Anfragen reissen nicht ab. Es melden sich immer neue Mütter bei uns.

Illegale Adoptionen: Die Schweiz weiss bis heute nur wenig Es war eine Medienanfrage, die das Bundesamt für Justiz aufschreckte. Nachdem vor einem Jahr ein holländisches Fernsehteam über den Adoptionsskandal in Sri Lanka berichtete, stellten auch hiesige Journalisten Fragen. Fragen, die der Bund nicht beantworten konnte. Die dortige Zentrale Behörde ist erst seit 2003 für die internationalen Adoptionen verantwortlich. Vorher waren die Kantone dafür zuständig.

Also fragte der Bund nach: Gab es akkreditierte Vermittlungsstellen für die Adoption von Kindern aus Sri Lanka? Wie viele kamen in den 80er-Jahren in die Schweiz? Und wie viele suchen nun ihre leibliche Familie? Die Frist der Antworten: Ende Februar 2018. Wie eine Recherche dieser Zeitung zeigt, fehlt jedoch bis heute eine Übersicht aller Fälle. So sind die internationalen Adoptionen der 80er-Jahre etwa auch für die Kantone Aargau und Zürich eine Blackbox. «Die Hoheit über die damaligen Dossiers liegt bei den Gemeinden», heisst es beim Kanton Zürich auf Anfrage. Bis 2003 prüften die Bezirksräte die Adoptionen – und die Gemeinden waren zuständig für sämtliche Kinderschutzmassnahmen. «Deshalb können wir keine Auskunft über die Adoptionsdossiers geben», teilt der Kanton Zürich mit. Darüber wurde auch der Bund informiert – Anfang dieses Jahres. Seither hat Zürich vom Bund keinen weiteren Auftrag erhalten. Dies bestätigt auch der Kanton Aargau. Allerdings sei man daran, die «Dossiers zu durchforsten», um «bereit zu sein, wenn der Bund mit konkreten Fragen auf uns zukommt». Wann dies der Fall ist, gibt das Bundesamt für Justiz nicht bekannt. Allzu lange kann es aber nicht mehr zuwarten. Das Parlament hat den Bundesrat verpflichtet, das dunkle Schweizer Kapitel aufzuarbeiten. Es überwies das entsprechende Postulat von Rebecca Ruiz (SP) im März. Inzwischen haben einige Kantone selber Nachforschungen angestellt. Der Kanton Bern hat sämtliche Adoptionsdossiers gesichtet und digital erfasst. Der Kanton St. Gallen liess eine Studie über die umtriebige Vermittlerin Alice Honegger erstellen (diese Zeitung berichtete). Dabei kam heraus, dass die offizielle Schweiz bereits in den 80er-Jahren vor Babyhandel in Sri Lanka gewarnt worden war. Vom Botschafter in Colombo. (ABA/NLA)