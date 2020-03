Schädlinge aussetzen, um Nützlinge zu finden

Das soeben gestellte Gesuch an das Bundesamt für Umwelt liest sich im ersten Moment etwas verstörend. Ersucht wird um einen «Freisetzungsversuch mit der gebietsfremden marmorierten Baumwanze». Also von dieser asiatischen Baumwanze, welche sich seit Jahren über die Schweizer Obst- und Gemüseanlagen hermacht und besonders im vergangenen Jahr in vielen Kantonen der Schweiz zu Schäden in Millionenhöhe geführt hat.

Spezialisten der biologischen Schädlingsbekämpfung

Eine Freisetzung eines Schädlings? Doch keine Sorge, das Gesuch stammt von der Forschungsanstalt CABI in Delémont, das auf biologische Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist. Den Versuch leitet der Forscher Tim Haye, der an verschiedenen Standorten in der Schweiz Eigelege der Baumwanze auslegen wird. Scharf auf diese Eier sind die Samuraiwespen. Diese Schlupfwespen sind somit natürliche Gegenspieler der gefrässigen marmorierten Baumwanze, die auch Stinkkäfer genannt wird. Die Samuraiwespe stammt ursprünglich ebenfalls aus Asien, breitet sich aber seit ein paar Jahren selbständig in der Schweiz aus. Auf ihr ruhen die Hoffnungen der Obst- und Gemüsebauern.

Es werden keine Nützlinge ausgesetzt

«Wir untersuchen mit unserem Versuch, was die bereits in der Natur vorhandenen Wespen machen. Wir setzen keine Samuraiwespen aus», erklärt der Spezialist aus Delémont. Ausgelegt werden die Eier der Baumwanze in Basel, Zürich, Bern, Biel, Baden und Manno im Tessin. Um sicherzugehen, dass keine dieser Schädlinge schlüpfen, sammeln die Forscher die Eigelege nach vier Tagen, also vor dem Schlupf der Nymphen, wieder ein. Im Labor werden die Eier dann in der Petrischale untersucht. Wenn sie von der Samuraiwespe befallen worden sind, verfärben sich die Eier schon nach fünf Tagen und werden dunkel. Die Samuraiwespen schlüpfen dann nach rund 14 Tagen aus den Wanzeneiern. Es sei ausgeschlossen, dass sich der Schädling verbreitet und dass die lokalen Wanzenpopulationen durch die Versuche noch vergrössert werden. «Die Versuche werden zudem nur an Orten stattfinden, an denen seit Jahren schon grosse Wanzenpopulationen vorhanden sind.»

Mit der Untersuchung der Schädlingseier können die Forscher feststellen, wo die Samuraiwespe überall verbreitet ist. Tim Haye sagt: