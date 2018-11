Als Kind habe ich es gehasst, dass die guten Kletterer immer so schreien. Bis ich eines Tages gemerkt habe, was es bringt. Aber ich schreie nicht die ganze Zeit, auch wenn das im Film so rüberkommt, weil dafür immer die schwierigsten Stellen zusammengeschnitten werden. Bevor ich eine Route klettere, überlege ich mir, wo ich schreien werde und wo nicht. Würde ich immer schreien, würde ich Kraft verschwenden, die mir später fehlt.

Wenn man am Limit klettert, ist die Atmung am wichtigsten. Man muss viel und richtig ein- und ausatmen. Sonst bekommt man nicht den Sauerstoff, den der Körper für solche Leistungen benötigt. Oder die Muskeln übersäuern so, dass es auch nicht mehr weitergeht. Wenn ich bei einem harten Klettermove schreie, kann ich mir sicher sein, dass ich genug ausatme.

Hat das Schreien auch psychologische Bedeutung?

In den oberen Abschnitten von Silence, als mir klar war, dass ich es schaffen kann, hat es mir geholfen, mich zu konzentrieren und mich zu pushen. Das hat Kraft gekostet, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das leisten.

Sie schreien zum Teil ganz unterschiedlich.

Weil es mir hilft, in psychologisch verschiedene Modi des Kletterns zu wechseln. Wenn ich von einer leichteren in eine schwerere Passage komme, schreie ich vielleicht ein-, zweimal. Nicht wegen der Atmung, sondern um mich psychisch in einen anderen Zustand zu bringen. So zum Beispiel Mhuuuuuu!

Mehr ein Grunzen.

Und wenn eine richtig harte Stelle kommt, schreie ich WAAAAAAAA! Und in der Schlüsselstelle noch lauter. Wegen der Atmung, aber auch, damit ich zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kampfgeist entwickle.

Sind Pausen, die der Körper beim Klettern braucht, für die Psyche nicht schwierig? Weil man auf einmal Zeit zum Nachdenken und Zweifeln hat?

Jede Route hat eigene psychologische Herausforderungen. Wenn sich eine Route kontinuierlich klettern lässt, versucht man einfach, immer weiter zu klettern und im Flow zu bleiben. Oder wie ich gern sage: in der Zone zu bleiben.

Und wenn die Pausen so lange sind wie bei Silence?

Da kann es sein, dass das für Kopf und Psyche zu viel ist. Dass man zu viel nachdenkt und die Emotionen hochkommen und die Zweifel. Und dass man es deswegen nicht schafft.

Können Sie erklären, wie sich das In-der-Zone-Sein anfühlt?

Als ob meine Bewegungen beim Klettern nicht vom Gehirn, sondern von meiner Intuition und Erfahrung gesteuert werden. Es fühlt sich an, als ob das nicht ich bin, der da klettert. Wie wenn ich mir von weitem zuschaue und mein Körper wie eine perfekte Maschine alles mit hundertprozentiger Effizienz und Perfektion vollbringt. Es fühlt sich grossartig an, in der Zone zu sein. Aber es klappt eben nicht immer. Vor allem nicht auf Knopfdruck.

Wann haben Sie zum ersten Mal die Zone erlebt?

Ich glaube, es gibt so was wie die tiefe und die weniger tiefe Zone. Die weniger tiefe habe ich das erste Mal mit zehn erlebt. Die tiefe Zone, als ich mit 15 meine erste 9a+ geklettert bin: La Rambla in Spanien.

Wovon hängt ab, ob Sie beim Klettern in die Zone gelangen?

Je härter die Route, desto eher kommt man rein. Und nur dann hat man auch eine Chance, solche Routen am absoluten Limit zu klettern. Gleichzeitig wirkt der Druck, etwas unbedingt schaffen zu wollen, dem entgegen.

Unterhalten Sie sich mit anderen Kletterern über die Zone?

Manchmal. Ich glaube, dass nur die besten Kletterer das so erleben. Chris Sharma zum Beispiel. Er ist richtig gut darin, in die Zone zu klettern. Aber das Phänomen an sich gibt es nicht nur bei Kletterern: Jeder, der etwas sehr, sehr gut beherrscht und sich am Limit seines Könnens bewegt, kann in die Zone gelangen.

Auch in der Musik. Grosse Musiker etwa beim Improvisieren.

Ein gutes Beispiel. Das Improvisieren gibt es übrigens auch beim Klettern: Beim On-Sighting zum Beispiel, wenn man eine Route klettert, ohne sie vorher ausprobiert zu haben. Und bei Wettkämpfen. Da improvisiert man viel mehr, als wenn man eine Route wie Silence jahrelang auscheckt. Beides ist so ähnlich wie ein Tanz: Bei Silence mit einer sehr exakten Choreografie, beim On-Sighting mehr wie eine Improvisation. Bei beidem kommt es darauf an, das perfekte Tempo und den richtigen Rhythmus zu finden.

Wie sah Ihr Mentaltraining für Silence aus?

Am wichtigsten war das Visualisieren. Am Fels habe ich die Route 250- bis 300-mal probiert. In meinem Kopf bin ich sie 10 000 Mal geklettert. Je mehr ich sie in meinem Kopf hatte, desto präziser konnte ich klettern.

Könnten Sie Silence morgen wiederholen?

Jetzt? No way! Dafür müsste ich wieder speziell trainieren. Sicher nicht vier Jahre lang, aber wohl doch ein paar Wochen.

Freuen Sie sich, wenn jemand Silence wiederholt?

Und wie! Leider sieht es bis jetzt so aus, als ob jeder noch zu viel Respekt davor hätte. Ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert. Was die 9c angeht, glaube ich, dass Alex Megos aus Erlangen sie draufhat. Vielleicht nicht mit Silence, weil das vom Stil her eine ziemliche Ondra-Route ist. Aber mit einer anderen Route.

Viele halten Sie für den besten und vielseitigsten Kletterer der Welt. Sind Sie darauf stolz?

Ich versuche, nicht oft daran zu denken. Die Frage ist auch, wie man das misst: der beste Kletterer. Klettern ist vielseitiger denn je. Auch motivational ist das nicht besonders klug: Wer unbedingt der beste Kletterer sein will, es aber eines Tages nicht mehr ist, riskiert, in ein grosses Loch zu fallen. Es ist viel besser, sich über selbst gesteckte Ziele zu motivieren. Wenn dann als Nebenprodukt herauskommt, dass ich es bin, der die schwersten Routen klettert, dann ist das schön. Aber nicht meine Hauptmotivation.

Was ist Ihre Hauptmotivation?

Eigene, selbst gesteckte Ziele. Der Spass am Klettern. Und dass ich mich weiter verbessern möchte. Die nachhaltigste Form, sich zu motivieren, ist es, einerseits fokussiert, aber auch nicht zu zielorientiert zu sein. Man muss auch den Weg mögen, genauso wie das Ziel.

Das müssen Sie erklären.

Wenn ich einen Monat lang auf die Weltmeisterschaft trainiere, dann sage ich mir nicht: Du trainierst, um zu gewinnen. Sondern: Du trainierst, um dabei zu sein. Und weil du in der Vorbereitung so viel zum Klettern kommst: Fünf Stunden am Tag klettern. Was gibt es Schöneres?

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Es gibt zu viele. Auch weil ständig Neues dazukommt. Allein in der norwegischen Höhle, wo ich Silence geklettert bin, warten vier neue Routen darauf, geklettert zu werden.

Was kann die Welt vom Klettern lernen?

Vielleicht bin ich da etwas naiv. Aber ich fühle mich immer sehr wohl unter Kletterern. Und erlebe die allermeisten als freundlich, ehrlich und offen.

Mehr als Nichtkletterer?

Ich glaube ja. Aber ich bin ja ständig unter Kletterern. Jedenfalls lohnt es sich immer, freundlich, ehrlich und nett zu sein. Welche Ziele man in seinem Leben verfolgt, muss jeder für sich selbst beantworten. Man sollte aber wenigstens glücklich dabei sein – sonst hat man sein Leben nicht gelebt. Mich macht das Klettern glücklich.

Und der nicht kletternde Teil der Menschheit?

Es muss ja nicht Klettern sein. Es kann alles sein, was man mit Passion betreibt. Ich glaube, man braucht im Leben etwas, was man richtig liebt. Für manche ist das sogar ihr Job.

Für Sie ist Klettern Ihr Beruf.

Mein Job ist mein Hobby. Und mein Hobby mein Job. Und obwohl es mein Beruf geworden ist, habe ich das Klettern noch keine Sekunde gehasst. Das ist grossartig.