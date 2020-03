Schweizer Maskenvorrat reicht nicht aus: genug für Spitäler, aber zu wenige fürs Volk

Geplant war ein Aufruf an die Bevölkerung: Die Zentralschweizer Ärztinnen und Ärzte wollten mit einem Plakat darauf hinweisen, wie Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindert werden können. Drei von vier Punkten sind bekannt – zu Hause bleiben, regelmässig die Hände zu waschen und ausserhalb des eigenen Haushalts keine weiteren Menschen treffen. Der vierte Punkt ihres Aufrufs lässt hingegen aufhorchen: «Falls Sie eine Hygienemaske zur Verfügung haben, tragen Sie diese beim Lebensmittel-Einkauf!» Das ist eine Massnahme, die Österreich gestern ergriffen hat. «Beim Einkauf gilt in Österreich neu Masken-Pflicht. So eine Maske kostet nicht viel», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gestern. Auch in Tschechien gilt: In der Öffentlichkeit müssen alle Menschen eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Dazu zählt für das Innenministerium in Prag auch ein Schal oder eine Sturmhaube. Anders handhabt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Situation: Eine Maske nütze nur, wenn jemand krank ist, heisst es mantraartig aus Bern. Daran stört sich André Ochsenbein, Augenarzt und einer der Initiatoren des Zentralschweizer Aufrufs: «Das Coronavirus ist perfid. Ein beträchtlicher Teil der infizierten Personen hat nur wenige Symptome. Schutzmassnahmen helfen dabei, die Ansteckungen durch diese Personen zu reduzieren.» Ähnlich hat es auch George Gao, chinesischer Virologe und Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, kürzlich gegenüber der Fachzeitschrift «Science» formuliert: «Die USA und Europa machen einen grossen Fehler, indem die Menschen dort keine Masken tragen. Viele Personen haben eine asymptomatische oder präsymptomatische Infektion. Wenn sie eine Maske tragen würden, könnte diese helfen, dass Tröpfchen, die das Virus übertragen, entweichen und andere infizieren.» Es geht also nicht darum, sich selber mit einer Maske zu schützen, sondern die Mitmenschen. Etwa beim Einkaufen im Supermarkt. Anders sieht dies die Weltgesundheitsorganisation WHO: Sie rät gesunden Menschen, nur dann eine Maske zu tragen, wenn sie eine möglicherweise infizierte Person pflegen.

In der Schweiz gibt es aktuell nicht genügend Masken für alle Wiederholt hat das BAG erklärt, dass in asiatischen Ländern ein anderer Umgang mit Masken an der Tagesordnung sei. Auch in der Grippesaison kämen dort Masken zum Einsatz. Nun beim Coronavirus entsprechend ebenso. Dagegen hält der Lausanner Epidemiologe Marcel Salathé fest:

Die Masken haben in asiatischen Ländern wie Südkorea eine wichtige Rolle bei der Eindämmung gespielt.