Thomas Walter, hat die Schweiz nördlich der Alpen genügend Flächen für den Reisanbau?

Thomas Walter: Wir haben eine Potenzialkarte erstellt. Nicht direkt für Reisflächen, aber für Feuchtackerflächen, die sich eignen würden. Es gibt in der Schweiz etwa 130 000 Hektaren drainierte Fruchtfolgeflächen. Aus diesen Flächen lassen sich die für den Reisanbau herausschälen. Mindestens 10 000 Hektaren könnte man wohl nutzen, wenn nicht noch mehr.

Wer könnte das?

Bauern mit Pioniergeist, für die es kein grosses Risiko darstellt, wenn der Versuch nicht gleich grosse Mengen abwirft. Wir sind froh, wenn einige Bauern das ausprobieren, die an einem geeigneten Standort wohnen. Wir sehen den Anbau von Reis für die Landwirte als Ergänzung. Gerade auch, wenn man an den Klimawandel denkt. In der Po-Ebene machen das die Bauern seit Jahrzehnten. Heute haben wir im Mittelland beinahe Verhältnisse wie in der Po-Ebene vor zwanzig Jahren.