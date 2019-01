Wer fiebert auf seinen 60. Geburtstag hin? Keiner. Dabei gäbe es allen Grund dazu. Natürlich, wenn einer sagt «Senioren», dann muss man sich als 60-Jähriger bald dazurechnen. Und doch ist diese Altersgruppe selbstbewusst wie keine andere: Der Höhepunkt der Selbstbewusstseinskurve in einem Menschenleben liegt zwischen dem 60. und 70. Altersjahr, wie eine Metaanalyse der Universität Bern im Sommer gezeigt hat.

Ausserdem: Wessen Kräfte langsam schwinden, der will keine Konflikte anzetteln. Andererseits haben Menschen in dem Alter auch schon einiges gesehen, erlebt und überstanden, sodass sie das Negative besser relativieren können. So entsteht eine positive und selbstbewusste Grundhaltung.