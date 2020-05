Skandalnudel Naomi Campbell wird 50 und modelt noch immer – Doch wieso ist sie so gefragt?

Eigentlich, so heisst es, ist man mit 25 Jahren zu alt fürs Modeln. Nur einzelne Topmodels sind älter. Und nur eine Handvoll ist gar doppelt so alt. Mit fünfzig Jahren ist Naomi Campbell ein Urgestein in der Modebranche. Trotzdem läuft sie weiter Shows. Jetzt ist die Britin ein halbes Jahrhundert alt. Kein Grund, sich zurückzuziehen, wie sie kürzlich bekannt gab. Für das Model soll noch lange nicht Schluss sein.

Supermodel, Skandalnudel, Diva. Fällt der Name Naomi Campbell, weiss jeder, um wen es geht. Entdeckt wurde die junge Campbell im Alter von 15 Jahren. Drei Jahre später schaffte sie es als erstes schwarzes Model auf das Cover der französischen «Vogue» und schrieb damit Geschichte. Doch es war eine schwierige Zeit, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt. Als schwarzes Model habe sie es nicht leicht gehabt.