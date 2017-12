In den Wäldern Kaliforniens rücken die Menschen schon seit Jahren in Camps ein, um den Umgang ohne Smartphone zu lernen – oder wieder zu erlernen. Das Motto der Überlebenswoche ohne Internet: «Disconnect to Reconnect», sinngemäss also: Schalte ab, um wieder Kontakt zu anderen aufzunehmen.

Die Organisatoren versprechen einen strikten Entzug für Handy-Junkies und richten sich mit ihrem Angebot an die Tech-Elite des nahe gelegenen Silicon Valley. Statt Wi-Fi gibt es Lagerfeuer, Gruppenspiele und viel Sport. Das hat seinen Preis: 600 Dollar kostet der viertägige Aufenthalt im Wald.