Tabaksäckchen sind weniger schädlich als Glimmstängel. Das ist bekannt. Die neusten Zahlen, die am Meeting des Globalen Forums für Nikotin (GFN) in Warschau präsentiert wurden, bestärken nun das Argument für Snus als Nikotin-Alternative.

Snus ist ein Oraltabak, der vor allem in Norwegen und Schweden verbreitet ist. Die kleinen Beutel mit Tabak und Salz werden in Dosen verkauft und hinter Ober- oder Unterlippe platziert. Dort bleibt der Snus je nach Sorte bis zu einer Stunde. In der Eishockeyszene ist er sehr verbreitet – die Mehrheit der Spieler braucht den Tabak als stimulierendes Aufputschmittel. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in die Blutbahn, es erhöht den Puls, baut Stress ab und macht wach – aber auch süchtig, was nicht unbedingt dem Sportsgeist entspricht.

Die Forscher und Analysten des Globalen Forums für Nikotin hingegen finden fast nur positive Worte rund ums Thema Snus. Peter Lee, Epidemiologe und medizinischer Statistiker, lieferte am GFN Zahlen: Laut ihm ist Snus bezüglich Krebsrisiko zu 95% sicherer als die Zigarette.