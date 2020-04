So fleissig kauften unsere Leser gestern in Baumärkten und Gartencentern ein – das lag in den Einkaufswägen

«Ja, wir waren im Gartencenter, und wir haben es genossen.» Das antwortet eine Leserin auf unsere Frage, die wir auf Facebook stellten: Waren Sie am Montag in einem Gartencenter und/oder Baumarkt? Und wenn ja: Was haben Sie eingekauft? Seit Montag dürfen im Zuge der Lockdown-Lockerungen schweizweit Gartencenter, Baumärkte, aber auch Coiffeur-, Beauty- und Massage-Salons wieder geöffnet haben. Wie aus den Antworten, die wir auf unsere Frage erhalten haben, zu lesen ist, war bei vielen die Freude gross, endlich wieder einkaufen gehen zu dürfen. Und so Garten- und Hausprojekte vorantreiben zu können.

Allem voran wurden Utensilien gekauft, die junge Pflanzen jetzt benötigen, um weiter wachsen zu können: Erde, Töpfe, Dünger. So schrieben einige Leser, etwa Tomaten endlich in grössere Gefässe setzen zu wollen. Aber auch Pflanzen landeten in den Einkaufswägen: Kräuter, Salatsetzlinge, Blumen.

Ja, wir waren im Gartencenter und haben ganz viele Pflanzen und Blumenerde gekauft. Hat richtig gut getan! eine Leserin

Doch nicht nur Material für Hobby und Freizeit wurde gekauft, sondern auch Utensilien, um den Haushalt instand setzen zu können. Wie etwa Silkikon, um die spröde Herdplatte abdichten zu können. «Das war dringend nötig!», schreibt der Leser zu seinem Kommentar. Kaum anstehen, gute Stimmung Die meisten Leserinnen und Leser berichten von einem angenehmen Einkaufserlebnis. Es habe nicht so viele Leute gehabt wie erwartet. Und den nötigen Abstand einhalten zu können, sei kein Problem gewesen.

Ja, ich war im Baumarkt, und ich habe ein grösseres Gedränge erwartet. ein Leser

Wir gingen zuerst schauen und wären wieder umgekehrt, wenn es zu viele Leute gehabt hätte. Aber ohne zu warten konnten wir alles kaufen, war wir brauchten! Super, damit habe ich niemals gerechnet. eine Leserin

Wir waren in der Landi. Es war völlig entspannt. Fünf Minuten Wartezeit davor, dann konnten wir rein. Drinnen wenige Leute und grosse Auswahl. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. ein Leser

Eine Leserin schreibt uns, sie sei gar die einzige im Gartencenter gewesen.

survey Umfrage Waren Sie am Montag in einem Baumarkt und/oder Gartencenter? 7% Ja 93% Nein

Ausgewählte Fotos unserer Journalisten zeigen, dass frühmorgens der Ansturm auf einige Baumärkte und Gartencenter gross war. Offenbar sah die Lage nicht überall in unserer Region gleich aus.

Andere hatten anderes zu tun Ein beherztes «Nein, sicher nicht!» bekamen wir auf unsere Frage allerdings auch oft zu lesen. Auf ein paar Tage komme es jetzt auch nicht mehr an, schreibt etwa eine Leserin. «Nein, auf keinen Fall, ich kann warten», heisst es in einigen Antworten. Ein Leser beantwortete unsere Frage so:

Nein. Ich habe die letzten Wochen alles online bestellt. Mich sieht bis im Herbst kein Gartencenter.

Einige gaben an, dass sie jetzt, wo sie endlich wieder zur Arbeit gehen dürften, nicht auch noch in einen Baumarkt gehen müssten. Einige befürchteten einen grossen Ansturm und seien darum nicht gegangen. «In ein bis zwei Wochen hat es sicher weniger Leute, dann werde ich auch in einen Baumarkt gehen», schreibt ein Leser. Gattung: Scherzkeks Unter unseren Leserinnen und Lesern gibt es immer solche, die unsere auf Facebook gestellten Fragen zur Coronakrise humorvoll beantworten – oder zu beantworten versuchen. Eine Auswahl:

Ja, ich musste unbedingt Streusalz für 2021 holen. Man weiss ja nie, wann die Läden plötzlich wieder zumachen müssen. ein Leser

Nach dem WC-Papier kommen die Gartenartikel. Genau mein Ding. ein Leser

Das geht euch nichts an. ein Leser