Stars tragen sie auch zum Abendkleid: Diese Sneakers sind 2020 angesagt

Mit Turnschuhen ins Büro? Vor wenigen Jahren undenkbar. Im Zuge des Athleisure-Trends – sportliche Mode vermischte sich mit Alltagskleidung – sind diese Zeiten passé. Turnschuhe oder Sneakers, wie man sie heute gerne nennt, dürfen, nein, sollen zum Anzug getragen werden. Ein Stilbruch, der modern und jung wirkt. Sneakers sind nicht nur officefähig geworden. Sie werden heute zu allen Alltagslooks kombiniert, sogar zum Abendkleid. Als Designerin und Fussballergattin Victoria Beckham, die bis zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich in hochhackigen Schuhen vor die Tür trat, vor drei Jahren erstmals Turnschuhe zur eleganten Kleidung trug, war klar: Der Trend ist gekommen, um zu bleiben. Seit High-Fashion-Labels wie Balenciaga eigene Modelle kreieren, haben Sneakers als It-Accessoire die ­Tasche abgelöst. Der Designer-Turnschuh, das neue Statussymbol. Von dem Trend profitieren neben den grossen Modehäusern Retro-Marken wie Converse, Vans oder New Balance, die lange in der Versenkung verschwunden waren. In den vergangenen zwei Jahren wurde der Trend mit «Ugly Sneaker»-Modellen auf die Spitze getrieben: je klobiger die Sohle und je bunter das Dessin, desto besser. 2020 verspricht gesitteter zu werden. Mit diesen sechs Styles halten Sie mit dem Zeitgeist schön Schritt – und verlieren im Trend-Wirrwarr nicht die Orientierung. Auf dem Plateau

Sie erinnern uns zwar an den geschmacklich fragwürdigen Raver-Stil der 1990er-Jahre, aber Turnschuhe mit Plateausohlen haben einen entscheidenden Vorteil: Sie machen schön lange Beine. Bereits in den vergangenen Jahren zu sehen, werden sie im Frühling und Sommer 2020 in dezenten Farben getragen. Am liebsten in Weiss und sehr schlichter Formgebung. Das passt am besten zu gebräunten Beinen. Besonders, weil das Pantone-Institut Weiss fürs Frühjahr und den Sommer 2020 zu einem der grössten Farbtrends erklärt hat. Trekking Sneaker

Derbes Schuhwerk im urbanen Alltag: Sneakers im Wanderschuh- respektive Outdoor-Stil sind der letzte Schrei. Stars und Blogger kombinieren die Modelle zu jedem erdenklichen Look. Knallige und gewagte Farb-Arrangements wie bei New Balance (links) sind indes keine Pflicht. Auch mit klassisch anmutenden Modellen, etwa von Nike (oben), ist man modisch auf der Höhe, sei es in der Stadt oder auf dem Berggipfel. Zebramuster

Leo ist out, Zebra in: Was für die Mode im Allgemeinen gilt, strahlt auch auf die Schuhe ab. Wer sich jetzt für ein Sneaker-Modell mit dem Print entscheidet, befindet sich auf der Trend-Überholspur. Von Saint Laurent gibt es ein sündhaft teures Modell, aber auch von Converse, mit hohem Schaft (links), das auf unserer Einkaufsliste ganz oben steht. Die «Chucks» können sowohl zu Jeans als auch zum Sommerkleid getragen werden. Ugly Sneaker light

Der Trend der letzten Jahre, der auf uns rumgetrampelt ist, gehört der Vergangenheit an. Während bis dato bei Turnschuhen galt: je klobiger und farbiger, desto besser – und das nun mal einfach «ugly», hässlich, aussah– , setzt sich 2020 die Light-Variante der Ungetüme durch. Also dezentere Farbkombinationen, weniger dicke Sohlen. Erhältlich bei fast allen Designerlabels zu schwindelerregenden Preisen, aber auch als günstige Kopien bei der Modekette. Retro-Modelle