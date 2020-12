Stimmvolk entscheidet für Feuerwehr: Neu gibt es für jedes Ausrücken Geld

Uniformiert waren sie erschienen, mit Schriftzug auf dem Rücken und Dächlikappe auf dem Kopf. Und man hatte sie erwartet an diesem Mittwochabend in der Waldmannhalle in Baar, wo das Stimmvolk darüber befand, ob es das Feuerwehrreglement von 1997 ändert - zugunsten der Baarer Feuerwehr, von der eine Delegation Präsenz an der Gemeindeversammlung markierte und für die man neun Stühle in der hintersten Reihe reserviert hatte.

Stand jetzt gibt es kein Geld für drei von vier Einsätzen

Das Stimmvolk hatte ein offenes Ohr für das Anliegen und winkte die Änderung des Feuerwehrreglements einstimmig durch. Damit bekommen die Feuerwehrleute neu jedes Mal einen Sold, wenn sie ausrücken. Unter dem alten Reglement wurden Ernsteinsätze unter einer Stunde nicht vergütet.

Und das sind die meisten, laut Angaben von SP-Gemeinderat Zari Dzaferi 75 Prozent. Oder in absoluten Zahlen: Vergangenes Jahr rückten Baarer Feuerwehrleute 57 Mal aus, ohne dafür einen Sold zu sehen. 63 Mal waren es 2018 und 67 Mal 2017.

Gemeinde rechnet mit Kosten bis 45000 Franken

Das deutliche Ja der 153 Stimmberechtigten hatte sich abgezeichnet, CVP, ALG, SVP, SP und FDP sprachen sich für die Änderung aus. Bei einem Ansatz von 45 Franken pro Person und Stunde soll diese die Gemeinde Baar zwischen 35000 und 45000 Franken im Jahr kosten.

Das ist ein Bruchteil der 142,7 Millionen Franken, die der Gemeinderat für das kommende Jahr als Aufwand budgetiert.

SVP scheitert mit Antrag auf Steuersenkung

Auch über diesen Voranschlag hatte der Souverän zu befinden, der bei 139,7 Millionen Franken Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von 3 Millionen Franken rechnet. Das Minus erklärt der Gemeinderat einerseits damit, dass steuerstarke Firmen entweder aus Baar wegziehen oder fusionieren und andererseits mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Das Budget war im Kern unbestritten. Anders als der Antrag des Gemeinderats, den Steuerfuss bei 53 Prozent zu belassen. Im Namen der SVP beantragte Georg Meyer einen Steuerrabatt von 4 Prozent. Michael Riboni sagte, seit 2017 habe die Gemeinde Baar 8,9 Millionen Franken kumulierten Ertragsüberschuss budgetiert. Herausgekommen sei ein Plus von 88,3 Millionen Franken: