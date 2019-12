Stressfrei durch den Weihnachtswahn: Diese sieben Tipps verhelfen zu entspannten Festtagen

1. Frühzeitige Planung vermeidet Stress

Wenn man zum Beispiel den Geschenkkauf bis zuletzt vor sich herschiebt, bekommt man am Ende vielleicht nicht das, was man eigentlich wollte. Ausserdem ist es hilfreich, sich das ganze Jahr über Gedanken zu Geschenken zu machen. Sie sehen im Juli ein passendes Geschenk für Weihnachten? Kaufen Sie oder basteln Sie es bereits dann!

Wie auch in allen anderen Bereichen des Lebens ist es keine gute Idee, sich unmittelbar vor Weihnachten noch mehr Arbeit zu machen. Zu dieser Zeit hat man sowieso schon genug um die Ohren und sollte daher so früh wie möglich mit der Planung beginnen. Oft hilft auch eine realistische Zeitplanung, die man gut mit einer To-Do Liste umsetzen kann.

Gerade bei Geschenken hat man oft das Gefühl des Übertrumpfens. Es soll besser sein als letztes Jahr, und es soll auf jedem Fall grösser und schöner sein als das, was ich von der anderen Person bekomme. Gerade in Zeiten übermässigen Konsums ist es aber gut und recht, sich auch einmal nichts zu schenken –bevor man etwas schenkt, wofür der andere sowieso keine Verwendung hat. So betrachtet ist das schönste Geschenk sowieso die gemeinsame Zeit.

Wenn der Stresslevel in der Weihnachtszeit steigt, entscheiden sich manche, die für sie sekundären Dinge wegzulassen – wie beispielsweise das Guetzlibacken. Doch wieso nicht die Kekse mit seinen Liebsten backen? Ob das mit der Familie oder mit Freunden ist, spielt keine Rolle. Auf diese Weise verbringt man Zeit zusammen, hat gleichzeitig eine Ablenkung von allem anderen, was vielleicht noch ansteht. Und zudem hat man selbstgemachte Kekse während der Weihnachtszeit. Was will man mehr?

4. Weg mit Handy und iPad!