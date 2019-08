Einmal kräftig reinbeissen und der Saft des Schweizer Pfirsichs tropft auf den Tisch. Wunderbar ist der Geschmack des gelblichen Fleisches, das sich leicht vom Stein trennt. Da ist kein Unterschied zu einer Frucht aus Spanien oder Italien zu bemerken. Vor einer halben Stunde ist dieser Pfirsich noch an einem der rund 200 Pfirsichbäume der Familie Schilliger in Niederglatt gehangen. Dort sind sie gerade mit der Ernte dieses Steinobstgewächses beschäftigt. Ende Juli wurde bereits mit der Ernte begonnen, die letzten Pfirsiche werden Ende September reif sein – zeitlich schön verteilt, weil in dieser Obstanlage zehn verschiedene Sorten des «Prunus persica» wachsen.

Begonnen hat der Pfirsichanbau hier auf knapp 600 Metern über Meer im Ostschweizer Mittelland vor elf Jahren, wie Obstbauer Alois Schilliger erzählt. Zwar hat sein Grossvater schon den einen oder anderen Pfirsichbaum gepflanzt. Im Vordergrund stand aber der Apfel. Doch wegen des Feuerbrands, der im Jahr 2007 vor allem Niederstammkulturen stark zusetzte, mussten Schilligers viele Apfelbäume roden. Auf der Suche nach einer Alternative kam die Familie auf den Pfirsich, den Alois Schilligers

Vater schon immer geliebt hat, wie er beim Ernten erzählt. Der eine und andere habe noch über ihre Idee gelacht, als Schilligers im Jahr 2008 in einer Baumschule die ersten Pfirsichsorten und Nektarinen kauften und in fünf 80 Meter langen Reihen pflanzten.

Der Ursprung liegt in Südchina

Schilligers pflanzten auch Aprikosen, doch dieser Versuch scheiterte. Nicht so jener mit den Pfirsichen. Etwa 3,5 Tonnen verkauft die Familie Schilliger pro Jahr. Bloss: «Die weissfleischigen Pfirsiche geben wir auf», sagt Alois Schilliger. Die Kunden seien das gelbe Fleisch gewohnt und ziehen das vor.

Die Pfirsich wurde erstmals vor 8000 Jahren in Südchina gezüchtet und gelangte über Persien nach Griechenland und später mit den Römern nach Mitteleuropa. So samtig-edel ihre Haut – so diffizil ist der Verzehr: Wer reinbeisst, tut das am besten vorübergebeugt im Freien oder man zerschneidet die Frucht in mundgerechte Stücke. Lässt sich der Stein nicht aus den Hälften drehen, ist die Frucht meist noch nicht – oder schon zu reif.