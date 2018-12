Flammkuchen, Kichererbsen-Minestrone oder einfach ein Gurkensalat – klingt nach Alltagsküche. Solche Gerichte kommen aber auch bei einer hochdekorierten Gourmetköchin regelmässig auf den Tisch. Schliesslich möchte Tanja Grandits zu Hause in ihrer gemütlichen, grüngekachelten Küche für ihre 13-jährige Tochter Emma, für Familie und Freunde nicht immer einen 10-Gänger zubereiten. In ihrem sechsten und privatesten Buch, «Tanjas Kochbuch», zeigt die Küchenchefin des Basler Restaurants Stucki (18 «Gault Millau»-Punkte, 2 «Michelin»-Sterne) ihre ganz persönlichen Lieblingsrezepte, die sie täglich begleiten. Natürlich werden sie trotzdem mit einer gewissen Raffinesse zubereitet. Der Flammkuchen etwa mit Gorgonzola und Radicchio, die Kichererbsen-Minestrone mit Kürbis und Quinoa oder der Gurkensalat mit Ananas und Kürbiskern-Crunch.

Die Rezepte sollen zeigen, was einfaches Essen besonders macht, schreibt sie in ihrem Vorwort: ein Gewürz, eine unerwartete Variante, eine überraschende Kombination. «Alltägliches Kochen ist keine Wissenschaft, sondern lebt von der Lust am Ausprobieren.» Und so findet man im Kochbuch in zartem Rosa (Grandits’ Lieblingsfarbe) eine Fülle von Rezepten für jeden Tag und jede Gelegenheit: fürs Frühstück, für unterwegs, Snacks und Suppen, Salate und Ofengerichte, Fisch und Fleisch, und natürlich Desserts. Damit aber im hektischen Alltag das Kochen etwas leichter von der Hand geht, rät sie, sich ein paar magische Vorräte wie Dressings, Müeslimischungen oder Pesto anzulegen, mit denen man im Nu ein köstliches Mahl zubereitet hat.