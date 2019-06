Die Zürcher Quaibrücke ist vorübergehend in «Gay-Brücke» umbenannt worden. Fussgängerstreifen und sogar die Orientierungshilfen für Blinde wurden mit Regenbogenfarben bemalt.

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Demonstration gibt sich Zürich alle Mühe, die Demonstration für die Rechte der LGBT+-Gemeinschaft zu unterstützen. LGBT steht dabei für «lesbian, gay, bisexual and transgender» und das Plus solidarisch für jede Abweichung von der Heterosexualität und vom bei der Geburt zugeordneten Geschlecht.

Wobei Demonstration kein geeigneter Begriff für das ist, was sich seit dem 1. Juni und noch bis zum 16. Juni in Zürich abspielt: Am Sechseläutenplatz spielt Luca Hänni, am Bürkliplatz gibt es eine Schlagerbar, eine Politik-Bühne und ein Zelt mit Informationen zur Geschichte der Homosexuellen-Bewegung.

Mit dem Standort des Festivals im Herzen von Zürich und mit der Parade vom Samstag, die im Unterschied etwa zur 1.-Mai-Demonstration auch über den Paradeplatz ziehen darf, ist die Bewegung definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen.