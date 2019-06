Autorin Flurina Valsecchi (39) ist stellvertretende Chefredaktorin und Leiterin Online der Luzerner Zeitung. Sie hat drei Kinder im Alter von 10,8 und 6 Jahren und wohnt mit ihrem Mann in Horw. Sie hat in den vergangenen 10 Jahren in unterschiedlichen Funktionen und Arbeitspensen (von 20 bis 100 Prozent) gearbeitet.