Anreise

Die schnellste Bahnverbindung ab Zürich via Mailand nach Turin dauert rund fünf Stunden.

Übernachten

B & B Portmanteau, Via Brindisi 10, günstig und schön; B & B Via Stampatori, Via Stampatori 4, ruhig und persönlich; Art Hotel Boston, Via Massena 70, gehobenes Design-Hotel; Turin Palace, Via Paolo Sacchi 8, gehobener Hotelkomfort. NH Lingotto Tech, Via Nizza 230, mit Joggingstrecke auf dem Dach.

Essen & Trinken

Kaffeehäuser: Caffè Mulassano, Piazza Castello 15; Baratti & Milano, Piazza Castello 27. Apéro: Bar Norman, Via Pietro Micca 22. Museen Museo Nazionale del- l’Automobile, Corso Unità d’Italia 40; Museo Nazionale Del Cinema, Via Montebello 20.

Weitere Infos

Führungen in Deutsch zum Beispiel bei Elisa (elisa@soniabruna.com) oder über www.turinguide.eu.