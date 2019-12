Es gibt Worte, die polarisieren so heftig, dass man sie lieber gar nicht in den Mund nimmt. «Greta» ist eines – oder «vegan». Wenn Geniesser «vegan» hören, klingeln bei ihnen die Alarmglocken: Weltverbesserer, Modeerscheinung oder Genussverschmäher sind noch die harmlosen Bezeichnungen.

Dabei hat garantiert schon jeder vegan gegessen. Gnocchi mit Tomatensauce zum Beispiel, oder eine köstliche Gazpacho. Würden sie explizit als vegane Gerichte angeboten, rümpften viele die Nase.

Auch wenn sich in der Schweiz bloss rund drei Prozent konsequent pflanzlich (klingt doch gleich viel sympathischer als vegan) ernähren, wird das Thema wohl bei jedem Essen unter Freunden heiss diskutiert. Gut möglich, dass jemand darunter ist, der diesem Ernährungstrend huldigt.

Doch müssen Gastgeber nicht gleich in Panik ausbrechen. Denn Klassiker wie Ravioli, Risotto oder Gnocchetti lassen sich ohne Aufwand auf eine vegetarische oder vegane Variante herunterbrechen, wie Carlo Ponti Greppi unlängst an einem Workshop in Locarno zeigte. Auch in seinem Berufsalltag wird der junge Chefkoch, der gerade neu mit 13 Punkten im Gault Millau aufgenommen wurde, vermehrt damit konfrontiert.