Nur zwei anonyme Zufluchtsorte

Wie viele Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren besonderen Schutz brauchen, ist schwierig zu sagen – genaue Zahlen gibt’s keine. Aber das Mädchenhaus in Zürich nimmt jedes Jahr etwa 50 von ihnen auf. Meist sind es Mädchen, die in der Familie über Jahre hinweg Gewalt erlebt haben. Sexuell, psychisch oder physisch. Aus Familien mit rigiden Vorstellungen und einer Hierarchie, bei der die Mädchen auf der untersten Stufe stehen. Wie bei Sana. Für sie alle gibt es wenige Stellen, wo sie Zuflucht finden.

Die Frauenhäuser sind nur bedingt geeignet: Sie stehen nur volljährigen Frauen offen und sind nicht auf die aufwendige Betreuung von Minderjährigen ausgerichtet. Die einzigen Optionen für die jugendlichen Frauen: das Mädchenhaus Zürich mit sieben Plätzen und das Frauenhaus Aargau-Solothurn mit vier Plätzen. In den Häusern an geheimer Adresse werden sie über mehrere Monate aufgepäppelt. Man hilft ihnen in einfachen Alltagsaufgaben und der Ausbildung. Schaut, dass sie psychologische Betreuung erhalten, wenn sie welche brauchen. Man gibt ihnen eine Art Zuhause. Auf Zeit. Bis die Behörden eine Anschlusslösung gefunden haben. Die Jüngeren kehren häufig zu ihren Eltern zurück. Die Älteren kommen in Pflegefamilien, betreuten Mädchen-WGs oder in einer eigenen Wohnung unter.

Die elf Plätze verteilt auf zwei Orte sind die einzigen in der Schweiz, wo Schutz suchende Mädchen anonym Zuflucht finden. Obwohl mehr Bedarf besteht. «Wir müssen derzeit Mädchen abweisen», sagt Dorothea Hollender, die Leiterin des Mädchenhauses Zürich. Auch wenn es Schwankungen in der Belegung gebe, passiere das immer wieder. Manchmal sind monatelang alle Plätze besetzt.

Auch beim Frauenhaus Aargau-Solothurn spürt man die Nachfrage. Kürzlich kaufte dieses eine dritte Liegenschaft. «Wir wollen mehr Platz für die Jugendlichen schaffen», sagt Bahare Rahimi, die Leiterin des Frauenhauses Aargau-Solothurn.

In Biel tut sich ebenfalls etwas: das Pilotprojekt des Vereins «MädchenHouse desFilles Biel-Bienne». Während sechs Monaten sollen drei Notplätze für Mädchen aus der deutschen und französischen Schweiz zur Verfügung stehen. Im Mai geht’s los. Das ist der Plan. Bereits sind Sozialarbeiter-Stellen ausgeschrieben. Doch noch wartet der Verein auf den Mietvertrag für die Wohnung, wo die jungen Frauen untergebracht werden sollen, sagt die Vizepräsidentin Claire Magnin. «Die Zusage der Liegenschaftsbesitzer haben wir.»

Das klingt vielversprechend, gäbe es da nicht einen Haken: Die Türen stehen vorläufig nur 18- bis 20-Jährigen offen – jüngere müssen draussen bleiben. Genau hier zeigt sich, wie schwierig es ist, ein Angebot für gewaltbetroffene Mädchen zu schaffen. Will der Bieler Verein Minderjährige aufnehmen, braucht er eine Heimbewilligung. Ob er diese bekommt, hängt auch davon ab, ob er den Betrieb finanziell stemmen kann. Das bestätigt das zuständige Kantonale Jugendamt. Zum Vergleich: Das Mädchenhaus in Zürich wendete 2016 rund 1,3 Millionen für den Betrieb auf.

Davon ist der Verein weit entfernt. Dank Crowdfunding und anderen Spenden verfügt er über rund 200 000 Franken, das reicht für das Pilotprojekt. «Für die ursprünglich geplanten acht Plätze auch für Minderjährige brachten wir das Geld nicht zusammen», sagt Magnin. Weder der Kanton stieg im grossen Stil ein noch die Stiftungen. Von denen haben sie und ihre Mitstreiterinnen viele angeschrieben. «Die meisten Stiftungen wollen kein Risiko eingehen, vor allem weil die öffentliche Hand nicht mit im Boot sitzt», sagt sie.

Doch genau die ziert sich. Der Kanton sah keinen Bedarf, lehnte ein Gesuch des Vereins ab. Der gleiche Kanton, dessen zuständiger SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg dafür bekannt ist, im Sozialbereich eher Sozialbeiträge zu kürzen, als sie zu sprechen. Der Verein machte also eine Umfrage. Klopfte bei 30 Heimen, Jugendberatungsstellen, Opferhilfestellen und Frauenhäusern innerhalb und ausserhalb des Kantons Bern an – denn das ist das Ziel: ein Angebot für die ganze Region, Westschweiz inklusive.

Diese gaben an, dass sie zwischen 2013 und 2016 in 50 Fällen einen Notfallplatz speziell für Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren hätten brauchen können. «Uns fehlt ein solches Angebot», sagt zum Beispiel Pia Altorfer, Leiterin der Opferhilfe Bern. An einem anonymen Schutzort könnten die Mädchen zur Ruhe kommen. Ohne, dass immer gleich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eingeschaltet werde – wie das beispielsweise bei der Notaufnahmegruppe für Jugendliche (NAG) Bern der Fall ist. «Manchmal ist es sinnvoll, nicht gleich die ganze Behörden-Maschinerie in Gang zu setzen. Sondern erst mit den Betroffenen alleine zu schauen, was ist.»

Hohe Dunkelziffer bei Betroffenen

Das alles interessierte den Kanton nicht. Bis vor anderthalb Jahren. Damals hiess der Grosse Rat ein Postulat gut, das vom Kanton eine Bedarfsabklärung für geschützte Mädchenplätze fordert. Mit 94 von 136 Stimmen. Das Ergebnis liegt spätestens im September vor. Fällt dieses positiv aus, ist das der erste politische Schritt. Nicht mehr. Bis die ganze Staats-Maschinerie ein Mädchenhaus à la Zürich ausspuckt, dürfte es noch eine Weile dauern.

Henriette Kämpf von der Kesb Biel schätzt, dass es eine «hohe Dunkelziffer von gewaltbetroffenen Mädchen gibt, die nicht bis zu uns kommen». Ein Mädchenhaus könnte das ändern. Würde sich herumsprechen, dass es ein Angebot gibt, würde es genutzt werden, sind sich die Institutionen in und rund um Bern einig.

«Für mich war das Mädchenhaus Zürich die Rettung», sagt Sana. Nicht nur, weil es sie vor einer Rückkehr in den Irak bewahrte. Oder vor dem Zorn des Vaters. «Ich lernte dort, dass ich etwas wert bin. Zum ersten Mal in meinem Leben.» Von diesen ersten Malen gab es nach ihrer Flucht viele. Zum ersten Mal schwimmen. Zum ersten Mal ohne Kopftuch das Haus verlassen. Zum ersten Mal Worte auf Schweizerdeutsch sagen. Nach ein paar Monaten verliess sie den geschützten Rahmen des Mädchenhauses, kam in eine Mädchen-WG und lebt mittlerweile alleine in einer Wohnung in Zürich – weit weg von ihrem Vater. Sie ist jetzt im ersten Lehrjahr zur Altenpflegerin und weiss: «Ich will mich später einmal als Kosmetikerin selbstständig machen.» Sie, der alles, was ihre Weiblichkeit betonte, bis vor zwei Jahren verboten war.

Hilfe: Mädchenhaus Zürich: 044 341 49 45. Frauenhaus Aargau-Solothurn: 062 823 86 00