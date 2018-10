Bei Rindern ist es anders. Sie werden bei der Hornloszüchtung nicht unfruchtbar. Mit einer Ausnahme, sagt Anet Spengler: «Amerikanische Studien zeigen, dass Stiere, die homozygot hornlos gezüchtet werden, etwa im vierten Lebensjahr einen sogenannten Korkenzieherpenis bekommen. So können die Stiere am Ende nicht mehr befruchten.»

Der Schweizerische Ziegenzuchtverband (SZZV) hat noch keine Abstimmungs-Empfehlung für die Hornkuh-Initiative veröffentlicht. Man werde an der nächsten Vorstandssitzung vom 12. November wohl Stimmfreigabe beschliessen, sagt SZZV-Geschäftsführerin Ursula Herren. «Grundsätzlich wäre es ja schön, wenn es Geld für horntragende Ziegen geben würde», sagt Herren. Doch diese Mittel würden dann an einem anderen Ort in der Landwirtschaft fehlen, glaubt sie.

Ziegen benötigen ihre Hörner genau so wie Kühe bei Rangkämpfen. Ziegen stellen sich dabei auf die Hinterbeine, lassen sich nach vorne fallen und prallen mit den Köpfen aufeinander. Die Hörner fangen den Aufprall ab. Susanne Waiblinger, Professorin am Institut für Tierhaltung und Tierschutz an der veterinärmedizinischen Universität in Wien, hat dazu Untersuchungen gemacht. «Bei hornlosen Tieren gibt es dabei vor allem im Stirnbereich mehr Verletzungen.» Und gleich wie Kühe und Rinder brauchen Ziegen ihre Hörner, um miteinander zu kommunizieren. Wie bei den Kühen genügt oft ein leichtes Senken der Hörner, und die rangniedrige Ziege weicht der ranghohen aus.

Dünner Schädelknochen

Ziegenschädel sind sehr empfindlich. Bei Kitzen sei der Eingriff noch belastender als bei Kälbern. «Der Ziegenschädel ist sehr dünn und die Hornknospen im Verhältnis zum Kopf sind sehr gross», sagt Waiblinger. Beim Ausbrennen komme man schnell einmal auf den Knochen bis ins Gehirn. Das könne tödlich enden. «Deshalb ist eine Enthornung bei Ziegen abzulehnen», so Waiblinger. Der Schweizer Tierschutz STS fordert seit Jahren ein Enthornungsverbot für Ziegen. Auch weil die Verhaltensforschung zeige, dass es bei richtiger Haltung zwischen Menschen und Tier kaum Unfälle gebe.

