Von der Flüchtenden zur Insta-Queen: Wie die Syrerin Shahinaz Bilal ihre Kochkunst zelebriert

Shahinaz Bilal steht in ihrer kleinen Küche in ihrer Vierzimmerwohnung in Wigoltingen und bereitet eine Mahlzeit aus Auberginen, Fleisch, Reis und vielen verschiedenen Gewürzen zu. Der Duft, der sich dabei im Raum verbreitet, mutet für eine schweizerische Nase exotisch und fremd, gleichzeitig sehr interessant und gluschtig an.

Das Rezept für das Gericht stammt aus Shahinaz Bilals ehemaliger Heimat Syrien. Bis 2012 lebte die 57-jährige Frau mit ihrer Familie in Aleppo, einer Stadt im Norden des Landes. Während ihr Mann Mostafa in seiner eigenen Praxis als Zahnarzt praktizierte, sorgte sich Shahinaz Bilal um die Erziehung der sechs gemeinsamen Kinder und führte den Haushalt. Neben dem grossen Haus in der Stadt Aleppo besass die Familie ein grosses Gartenhaus am Stadtrand, in dem sie die Wochenenden verbrachte, sowie ein Sommerhaus in den Bergen.