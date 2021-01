Was darf man denn überhaupt noch sagen? Wie sie den sprachlichen Fettnäpfchen gekonnt ausweichen

Alle paar Monate passiert es. Irgendwo tritt jemand in ein rassistisches Fettnäpfchen, rutscht auf dem blanken Parkett der politisch korrekten Sprache aus und landet direkt in einer braunen Pfütze voller Rassismusvorwürfe.

Gibts bei Menschen nicht. «Es gibt keine biologische Begründung für eine Einteilung in Rassen und eine solche hat es auch nie gegeben. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus – und nicht dessen Voraussetzung», schrieben Wissenschafterinnen und Wissenschafter in einer Begründung zur Abschaffung des Begriffs 2019.

In den vergangenen Jahren hat sich auch die Bezeichnung «People of Colour» als internationale Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung durchgesetzt. Die Bezeichnung stammt ursprünglich aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er und ist eine Wiederaneignung und positive Umdeutung der abwertenden Zuschreibung «Coloured.»

Für Menschen, die nicht in der Schweiz leben und wohnen ist Ausländer die richtige Bezeichnung. Für Menschen, die in der Schweiz fest niedergelassen sind ist der Begriff problematisch, weil sie die Schweiz als ihre Heimat bezeichnen, hier arbeiten und Steuern bezahlen. Amnesty International rät die Begriffe Einwanderin oder Migrant zu benutzen.

Die politisch korrekte Bezeichnung für schwarze Menschen ist: Schwarze Menschen. Klingt einfach, ist es auch. Nur weisse Menschen tun sich damit übertrieben schwer. Weil mit «Schwarz» nicht wirklich die Farbe Schwarz gemeint ist, wird das «S» grossgeschrieben. Denn diesen Begriff haben Schwarze Menschen selbst für sich gewählt. Sie wurden nicht zuerst von anderen so genannt. Wer sich als Schwarzer Mensch bezeichnet, drückt damit aus, dass er sich zu einer Gruppe von Menschen zählt, die aufgrund ihrer Hautfarbe Erfahrungen mit Rassismus machen. So bezeichnet sich die Vize-Präsidentin Kamala Harris als Schwarz, auch wenn ihre Hautfarbe relativ hell ist. Denn es geht nicht um den Teint, sondern soziokulturelle Zugehörigkeit.

Die einen fürchten schon wieder um ihre Freiheit, die anderen fühlen sich missverstanden und die Dritten verstummen, damit sie ja nichts Falsches sagen. Das führt nirgends hin. Dabei wäre es einfach. Sensibel über Differenz zu sprechen, ist nicht so schwer, wie manche denken. Wir können aber gemeinsam an einer Sprache arbeiten, die niemanden ausschliesst oder diskriminiert Vorausgesetzt, man ist ein Mensch, dem es wichtig ist, dass er so spricht, dass sich andere nicht verletzt fühlen.

Krass rassistisch war das nicht, eine stereotype und falsche Wortwahl war es aber sicher. Und auch, dass etwas gut gemeint war, macht es nicht frei von Diskriminierung. Und schon sind wir mittendrin in einer überhitzten und gehässigen Diskussion darüber, was man denn noch sagen darf, ohne dass einen die Twitter-Antirassismus-Polizei dafür in die Schandecke stellt.

Afrika

Afrika ist ein Kontinent und nicht das Herkunftsland von allen Schwarzen Menschen. Besser das tatsächliche Herkunftsland benennen und wenn dies nicht herauszufinden ist, dann einfach weglassen, meist sagt die familiäre (und oft eine bis zwei Generationen zurückliegenden Herkunft) einer Person weniger über sie aus, als wo sie zur Schule gegangen ist. Menschen können auch nicht afrikanisch aussehen, dazu ist der Kontinent zu gross und divers.

Intention vs. Effekt

Die Intention, also die Absicht, ist bei rassistischen und diskriminierenden Aussagen auch wenn sie eine gute sein sollte eine schlechte Ausrede. «Aber ich habe das doch gar nicht so gemeint», hinter her zu schieben, nützt nicht viel. Wichtig ist, welchen Effekt das Verhalten beim Gegenüber hat. Wenn Ihnen jemand eine Ohrfeige gibt und danach sagt: «Ups, war nicht so gemeint», ändert das mal nichts daran, dass ihnen die Backe schmerzt Eine Entschuldigung ist trotzdem angebracht.

Struktureller Rassismus

Diskriminierende Tendenzen werden nicht nur von offenen Rassisten, sondern auch von vermeintlich toleranten Menschen praktiziert, das ist dann meist unter strukturellem Rassismus zu verbuchen. Und schwierig zu erkennen, selbst für Betroffene. Denn viele Vorurteile sind tief in unserer Gesellschaft verankert. Man spricht dann auch von Alltagsrassismus. Bemerkungen wie «Darf ich deine Krüseli anfassen» oder «Ihr Jugos arbeitet halt nicht so gerne, könnt dafür gut tanzen» gehören in diese Kategorie der rassistischen Stereotype. Struktureller Rassismus meint aber auch die über Jahrhunderte gewachsene Art des Zusammenlebens, durch die einzelne Gruppen privilegiert sind und andere diskriminiert sind, und die uns als normal erscheint.

Token und Tokenism

Den Begriff Quoten-Schwarzer kennt man. Und genau darum geht es beim Tokenism. Ein Beispiel: Es wird eine Schwarze Person ins Unternehmen geholt, die aber dann bei jedem rassistischen Witz mitlacht.«Es geht also nicht darum, die eigene Unternehmenskultur in Frage zu stellen, sondern sich einen Token ins Bötchen zu holen, der den eigenen Rassismus bestätigt und dadurch bagatellisiert. Nach dem Motto: Wenn die Schwarze Arbeitskollegin kein Problem damit hat, dann kann es ja kein Rassismus sein», schreibt der Blogger und Aktivist Tarik Tesfu in seinem Glossar für «Sprache ohne Rassismus». Ausserdem wird ein Token nicht als Individuum wahrgenommen, sondern immer als Repräsentation für eine vermeintlich homogene Gruppe: «Mit Pünktlichkeit haben die es ja nicht so… »