Sexspielzeuge in der Wildnis

In den USA besitzt Studien zufolge jede zweite Frau einen Vibrator. Und auch bei den Männern kommen Lustspielzeuge langsam in Mode. In der Tierwelt ist das nicht anders: Weibliche Schimpansen wurden schon beobachtet, wie sie Holzstücke für die Stimulation zurecht gebissen haben.

Manchmal gehen auch Tiere definitiv zu weit, wie der Zoo-Affe, der sich mit einer Kröte selbst befriedigt. 2004 filmten Besucher des Honolulu-Zoos die «Vergewaltigungstat», das Video ging danach viral: