Wettlauf um den Covid-19-Impfstoff: Ein Effort wie ihn die Welt noch kaum gesehen hat

Kaum eine Frage ist in den vergangenen Wochen so oft gestellt worden wie diese: Wann gibt es einen Impfstoff gegen Covid-19? Die Antwort darauf weiss niemand, aber der Wettlauf um eine schnellstmögliche Impfung läuft weltweit auf Hochtouren. Für viele ist klar, dass uns nur eine Impfung vor weiteren Wellen des Virus schützt und Normalität zulässt. Die Länder der EU, die Weltgesundheitsorganisation WHO und sogar Lady Gaga spannen zusammen, um 40 Milliarden Euro für die Forschung zusammen zu bringen. Gelder gibt aus Saudi-Arabien, Grossbritannien und Kanada. Die Bill & Melinda Gates Foundation hat angekündigt, mit Milliarden an US-Dollars den Aufbau von Produktionsanlagen für sieben ausgewählte Impfstoffe mitzufinanzieren, während die zugehörigen klinischen Studien noch laufen. Am Ende werde man unter diesen dann zwei Impfstoffe aussuchen und sich auf diese konzentrieren.

123 Covid-19-Impfprojekte

Im Moment zählt die WHO 123 Covid-19-Impfprojekte, die von Forschern in aller Welt durchgeführt werden. Ein globaler Effort, den es in diesem Tempo noch nie gegeben hat. Gemäss dem deutschen Pharmaverband vfa ist es einmalig, dass innerhalb von nur zwei Monaten verschiedene Coronaviren-Impfstoffe designt worden sind. Früher dauerte die Entwicklung eines Impfstoffes bis zur Produktion 15 bis 20 Jahre, jetzt wird mit einem guten Jahr gerechnet. Man nutzt das Wissen aus der bestehenden Impfstoff-Forschung und dabei hergestellte Impfstoff-Prototypen, die schneller auf einen neuen Erreger angepasst werden können. Auch die Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung gegen ältere Coronaviren wie Sars und Mers fliessen ein.

Ein Impfstoff muss bis zur Massenproduktion sechs Stufen durchlaufen: Zuerst wird das Virus analysiert, dann der Impfstoff entworfen, an Tieren erprobt und danach in den klinischen Tests an Menschen in drei Phasen. Dabei geht es zuerst um die Sicherheit und ob der Impfstoff schützende Abwehrreaktionen hervorrufen kann. Dann wird der Schutz und die Wirksamkeit an kleineren und grossen Gruppen aus der Bevölkerung getestet. Sind diese drei Phasen erfolgreich, gibt es eine Zulassung und zum Schluss folgt die Massenproduktion.

Starke Beschleunigung des Verfahrens

Um Zeit zu sparen, beschleunigt man nun dieses Verfahren. «In der Notsituation ist das Design des Impfstoffs rollend. Das heisst, für die Beschleunigung des Verfahrens wird schon mit der nächsten Phase gestartet, bevor die letzte abgeschlossen ist», sagt Marcel Tanner, Epidemiologe und Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Dabei achte man darauf, dass keine Sicherheitsstandards vernachlässigt werden. Der weltweite Effort für eine Impfung sei in dieser Dimension einzigartig, erstmalig aber nicht. Schon bei der Entwicklung der Grippeimpfung musste die Wissenschaft global zusammenarbeiten. Und auch im veterinärmedizinischen Bereich gab es weltweite Forschungsaktivitäten, zum Beispiel bei der Impfung gegen die Rinderpest.

Beim Coronavirus ist das Tempo aber ausserordentlich. Obwohl Impfungen für die Pharma kein grosses Geschäft sind, auch wenn das von Impfgegnern oft zu hören ist. «Impfungen sind kostengünstig und man erreicht mit wenig viel, wenn man damit Wohlbefinden sichern und Leben retten kann», sagt Tanner. Im Falle von Covid-19 ist den grossen Pharmafirmen die Tragweite bewusst, weshalb sie hier über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten, was sonst nicht immer der Fall ist. «Da ist nicht nur Bill Gates, der die CEOs der Pharmafirmen vereint». Sogar China ist in diesem Fall transparent und offen wie sonst kaum. Marcel Tanner sagt: