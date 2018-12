Patrik Schneider (41) ist Art Director von CH Media in Aarau. Die Fotografie ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Nach zwei längeren und vielen kürzeren Reisen auf sechs Kontinenten geht er seit Ende Juli mit seiner Canon 6D und einem 100mm-Makro-Objektiv auf Entdeckungsspaziergänge durch Dörfer und Städte in den Kantonen Aargau, Solothurn, beider Basel und im Bezirk Dietikon. Nicht mit dem Ziel, den Ort in seiner Gesamtheit abzubilden. Sondern, um in zwei Stunden die andere, die überraschende, die ungewöhnliche Perspektive zu suchen.

