Einen Landwirtschaftsbetrieb für die Zukunft fit machen, das ist keine einfache Aufgabe. Den Brüdern Michael und Raphael Käser ist das gelungen. Mit den Produkten von ihrem Hof in Elfingen AG sind sie weit herum erfolgreich – vom Wochenmarkt in Aarau bis in die Zürcher Markthalle. Vor allem ihre Spirituosen hat Bekanntheit erlangt.

Neben Dutzenden Sorten von Obstbränden brennen Käsers seit Jahren Whisky und Gin und konnten dafür schon etliche Auszeichnungen entgegennehmen. Grundlage für den Gin sind teilweise Wacholderbeeren aus dem Dorf. Ein so regionales Produkt hat deshalb auch einen regionalen Namen: «Tschin» heisst der Gin von Käsers Schloss.