Auf dem Plan du Fou in der Nähe von Nendaz VS sind am Donnerstag zukünftige Lawinenhunde und ihre Meister an mögliche Einsätze gewöhnt. Dazu gehörten das Ein- und Aussteigen in einen Helikopter, der Umgang mit dem Fluglärm oder das Gewöhnen an den Wind. Die Einführung ist von Air Glaciers durchgeführt worden.