Für die meisten von uns ist das kein Problem. Wir haben ja nichts zu verbergen, so der Tenor. Aber beim Telefonbuch ist offenbar eine Grenze überschritten. Die eigene Rufnummer, die eigene Adresse irgendwo in der digitalen Cloud von Google, Microsoft und Co., das ist uns relativ egal. Die eigene Rufnummer, die eigene Adresse im gedruckten Buch, das ist uns zu persönlich.

Für die Online-Telefonbücher der Firma «localsearch» («local.ch» und «search.ch»), die zur Swisscom und Tamedia gehört, ging unser Vertrauensbruch ins Portemonnaie. Sie waren einst das digitale Abbild der Print-Publikation. Heute sind die Portale mehr Vergnügungs- denn Telefonverzeichnis. So kann man beispielsweise auf «local.ch» gezielt nach indischer oder mexikanischer Küche suchen und erhält eine Auswahl an entsprechenden Restaurants in der Nähe. Auf «search.ch» lässt sich das Kino- oder das aktuelle TV-Programm abrufen.

Christos Bräunle, Mediensprecher von «localsearch», sagt: «Für uns werden solche alternative Funktionen immer wichtiger. Früher suchte man bei uns noch die Nummer seines Nachbarn oder die des Coiffeurs, heute kann man einen Termin fürs Haareschneiden buchen und Bewertungen anderer Nutzer lesen.»

Der Stern hat an Strahlkraft verloren

Einer der Hauptgründe für das Misstrauen gegenüber dem Telefonbuch sind die nervigen Werbeanrufe. Mit dem Telefonbucheintrag verbindet man eine Auslieferung an die Callcenter. Die Furcht vor dem unerwünschten Anruf, vor der fordernden Stimme am anderen Ende der Telefonleitung überwiegt den traditionellen Wert des einst dicken Buches.