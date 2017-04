Sie kennt jeden einzelnen Wal

«Hey, da ist Wilhelmina», lacht Steiner und zeigt auf einen Punkt irgendwo vor uns, wo ein kleines Gesprudel stattfindet, für Laien fast nicht sichtbar. Die Meeresbiologin, die eine Datenbank über alle 338 Wale der Gegend erstellt hat, kennt die meisten Tiere beim Namen. «Willie ist am einfachsten zu erkennen, weil er keine Rückenflosse hat», erklärt sie. «Aber fast alle haben ihre Eigenarten, in der Farbe und in der Zeichnung». Aus dem kleinen Gesprudel werden immer grössere Fontänen.

Es müssen an die fünf, sechs Tiere dort draussen sein, die ihre Buckel und Rückenflossen zeigen, beobachtet die Wissenschafterin mit ihrem Fernglas. Weiter als 300 Meter darf unser Boot nicht ran. Doch auch von blossem Auge sind die hohen Fontänen der Wale gut zu erkennen. Was für ein Schauspiel! Nach viel Geplänkel verabschieden sich die Meeressäuger, und wie auf Kommando strecken zwei von ihnen zum Abschied ihre gewaltigen Schwanzflossen in die Höhe.

Während bei Walen die Distanz vorgeschrieben ist, dürfen wir auf der Delfin-Tour mit Maske und Schnorchel, aber ohne Flossen recht nah ins Wasser springen, wenn die Schwärme mit bis zu Hunderten von Tieren an den Schlauchbooten vorbeirasen. Wieder sind es die Späher, die genau wissen, wo sie sind. Einfach ist es nicht, aber ein unglaubliches Erlebnis, die possierlichen, neugierigen Jungtiere unter Wasser zu beobachten. Sie ducken sich zu gern schnell weg in die Tiefe. Sie springen aber auch oft in die Höhe, sodass wir ihren Spielen auch von unserem Boot aus zusehen können.

Unser Flieger geht. Zeit, Abschied zu nehmen. Hingetupft wie mit dem Spritzbeutel liegen sie da, die neun Inseln der Azoren, mitten im Atlantik. Die immergrüne Vegetation kriecht zwischen grün und blau schimmernden Seen bis zu den Vulkanspitzen hoch, Millionen blaublühender Hortensienbüsche, die einst im 19. Jahrhundert aus dem Fernen Osten importiert wurden, breiten sich aus. Der Ausbruch des jüngsten Vulkans 1957, Capelinhos genannt, sorgte für eine ungewöhnliche Wüstenlandschaft. Grandiose Szenerien sind das, für die man sich ebenfalls Zeit nehmen sollte.

Das Azorenhoch liegt woanders

Richtig Freundschaft konnten wir mit dem legendären Azorenhoch nie schliessen, leider, es gibt sich gern bedeckt. Wir lernten aber, dass sich der bekannte Hochdruckgürtel weit, weit südlich der Inseln bildet, nie lange bleibt und oft mit dem starken Islandtief zu kämpfen hat. Und warum Azorenhoch? Weils keinen anderen Bezugspunkt im unendlich blauen Atlantik gibt. So einfach ist das.