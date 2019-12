Woher kommt eigentlich die Tradition des Weihnachtsbaums?

Er ist in vielen Haushalten fester Bestandteil der Weihnachtstradtion: der Weihnachtsbaum. Während er in anderen Ländern oftmals in Plastik daherkommt, stehen hierzulande überwiegend echte Nadelbäume in den Stuben. Doch woher kommt der Brauch des geschmückten Baumes überhaupt?