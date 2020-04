Zwei Chefinnen und ein Swissair-Grounding-Überlebender – das ist alles andere als ein langweiliger Bildschirmschoner

Obwohl, eine klare Hackordnung gibt es sowieso. Und die Chefin hat einen Namen, der diesen Posten verdient: Pomacanthus imperator, Imperator-Kaiserfisch . «Sie ist die Dominanteste», sagt Schmidt. Das heisst: Sie ist immer an erster Stelle, wenn es Futter gibt und wenn sie an die Scheibe geschwommen kommt, müssen die anderen Platz machen.

Einige der Senioren haben eine interessante Geschichte. Sie sind wegen des Swissair-Groundings 2001 am Flughafen Zürich auf der Strecke geblieben und wurden anschliessend dem Zoo übergeben. So etwa der Sattelfleck-Falterfisch hier in der Mitte oben Bild:

Der Zoo Basel ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Fische haben gemerkt, dass keine Besucher mehr kommen. «Es passiert normalerweise nur einmal am Tag, am Morgen, dass die Fische an die Scheibe kommen, um uns Tierpfleger zu beobachten», sagt Fabian Schmidt. «Jetzt machen Sie das mehrmals am Tag.»

Einer der wenigen Zuschauer in den letzten Tagen war Zolli-Fotograf Torben Weber. Er machte für uns dieses beruhigende wie spannende Video. Vielen Dank!