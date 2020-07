Nachrichten vom Leben eines Wanderpredigers – der erste Ghostwriter von Jesus

Wie alles passiert ist, lässt sich schwer rekonstruieren, weil die Textquellen einiges später geschrieben wurden. Die Briefe von Paulus, dem grossen Missionar und Propagandisten, wurden ab dem Jahr 50, also 20 Jahre nach Jesu Tod, geschrieben. Paulus hat Jesus nicht persönlich gekannt, wohl aber Kontakt gehabt mit Zeitgenossen. Die Evangelisten, welche das Leben Jesu erzählen, schrieben wohl aus noch entfernteren Horizonten: Das vom Abfassungszeitpunkt her älteste Markus-Evangelium wird um 70 datiert, das Johannes-Evangelium stammt vom Ende des 1. Jahrhunderts.

Ein Aspekt ist besonders beeindruckend. Der Keim der Bewegung war keine Erfolgsgeschichte, die sozusagen viral ging, sondern ein Scheitern ohnegleichen. Der Retter der Welt starb einen elenden Tod am Kreuz. Diese besonders quälende und erniedrigende Todesart hatte die römische Besatzungsmacht als Strafe für Aufruhr und Sklavenaufstand vorgesehen.

Es gibt Versuche, die Datierungen zu hinterfragen. Ein Papyrus-Stücklein als Markusfragment zu identifizieren und in die 30er-Jahre – also unmittelbar nach dem Tod von Jesus – zu rücken, war einer der aufsehenerregenden Versuche in den letzten Jahren. Die meisten Bibelgelehrten betrachten den Versuch mittlerweile als verfehlt.

Markus, Matthäus und Lukas gelten als sogenannte Synoptiker, ihre Texte lassen sich parallel lesen, Lukas und Matthäus sollen sogar auf eine gemeinsame schriftliche Quelle mit prägnanten Jesus-Zitaten (die sogenannte Logienquelle Q) zurückgegriffen haben. Der Evangelist Johannes schrieb etwas Eigenständiges. In gewisser Hinsicht kann man das allerdings auch von Lukas sagen, ihn hält man für den Autor auch der Apostelgeschichte. Bereits mit der «Fortsetzung» aufzuwarten, ist natürlich etwas anderes als der Versuch, das Leben des Religionsstifters zu rekonstruieren.

Den «Ostergraben» schreibend überqueren

Früher war in der Geschichte des Urchristentums vom «Ostergraben» die Rede. Gemeint ist, dass vor dem Kreuzestod eine Geschichte erzählt werden kann von einer wachsenden Gefolgschaft, vom erfolgreichen Wirken eines – wenn auch wenig bekannten – Wanderpredigers aus Galiläa.

Die Geschichte musste, nachdem er am Kreuz gestorben war, umerzählt werden, um die Erfolgskontinuität zu garantieren. Die Bemerkungen von Jesus über seinen bevorstehenden Tod, welche die Evangelisten einfliessen liessen, seien genau diesem «Marketingeffekt» geschuldet.

Auf jeden Fall ist es für eine auch nur leise kritische Lektüre der Evangelien wichtig zu wissen, was die Beweggründe der Autoren waren. Sie waren mehr als nur Reporter, die erzählten, was geschehen war. Son- dern sie standen in einer Tradition, die einer Bewegung verpflichtet war. Und sie wussten das. Auch wenn ihnen nicht bis ins Letzte klar war, worin diese Tradition schliesslich bestehen sollte.

Warum hast du die Geschichte so und nicht anders erzählt?