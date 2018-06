Ein kalter März im Jahr 1943: Eine Frau arbeitet zu Hause, in einer bescheidenen Stube im Oberaargau. Seit sie acht Jahre alt ist, gleitet Wolle durch ihre Hände, ihre Stricknadeln klappern. Tag für Tag, sie kennt nichts anderes.

Ihre Lismete ist ein Batzen für den Haushalt, ihre Heimarbeit ein Zustupf zum kargen Einkommen ihres Mannes. 80 Rappen zahlt der Fabrikant für ein Paar Wollsocken. Was an Gotthelfs Zeiten erinnert, liegt noch nicht so lange zurück: Bis Mitte des 20. Jahrhunderts strickten und stickten Hausfrauen und Mütter zu Hause. Im Akkord.

Jetzt ist die Heimarbeit wieder da. Seit einigen Jahren machen die heutigen Schweizer Mütter wieder Business mit Selbstgemachtem. Die Nachfrage nach schönem, lokalem Handwerk hält an. Aber das Problem mit der Rendite ist ungelöst.

Die Nähmaschinen rattern zwar erneut in den heimischen Stuben, doch einen Fabrikanten, der die Näharbeiten abholt, gibt es nicht mehr. Die Heimarbeit hat ihr ärmliches Gewand abgestreift; ihr Auftritt ist heute virtuell.

Es ist die Digitalisierung, die sie in einer neuen Form zurück- und eine ganze Generation von Frauen hervorbringt, die ihre Handarbeiten online vermarkten und verkaufen.

Viele sind Mütter, die nach der Geburt ihrer Kinder das Nähen, Stricken oder Basteln für sich entdeckt haben. Sie fertigen Kindermode, Accessoires oder Deko-Artikel an. Was altbacken klingt, kommt hip und selbstbewusst daher. Als Labels und in eigenen Web-Shops.

Neues Hobyy fürs neue Leben

Zum Beispiel Barblina Völlm. Sie hat ihr Label Eli-ju vor zwei Jahren gegründet. Wer sich durch ihre Kollektion klickt, käme nicht auf die Idee, dass sich die gelernte Coiffeuse erst nach der Geburt ihres Erstgeborenen hinter die Nähmaschine gesetzt hat. Aber warum? «Mit den Kindern verändert sich das Leben, der Alltag. Man geht nicht mehr viel aus, entdeckt aber neue Interessen.»

Bei ihr war es das Schneidern. Eine Leidenschaft, die rascher wuchs, als ihre Kinder die nächste Konfektionsgrösse erreichten. Also begann Völlm zu verschenken: Babystrampler, Overalls, Hosen, Röcke. Dabei hörte sie immer wieder die Frage, weshalb sie nicht verkaufe.