Trotz seines Einflusses und seines spitzfindigen Geistes bleibt der Jeanskenner, was er immer war: der gute Kumpel von nebenan. Obwohl der Mann mit dem zottigen Bart und dem eifrigen Blick sein Leben lang über den Atlantischen Ozean gependelt ist und heute in Los Angeles wohnt, spricht er noch immer im blumigen Akzent aus Frankreichs Südwesten.

Dort ist François Girbaud in den 1940er-Jahren in Mazamet aufgewachsen – eine Kleinstadt, in der Leder verarbeitet wurde. Dort hat er sein erstes Geld als Koffermacher verdient und in einer Rock-’n’-Roll-Band gespielt.

Die Bekleidungsindustrie und der Traum der unbegrenzten Möglichkeiten Amerikas sollten sein Leben prägen. «Wir sind die letzten Zeugen», meint er staunend nur einige Wochen nach Johnny Hallydays Tod, mit dem er die Jugend geteilt und den er noch vor kurzem in L. A. besucht hat. Die letzten Zeugen der Babyboomer, die sich einst in die Jeans verliebt haben, um sie nie mehr loszulassen.