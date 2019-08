Wir begeben uns auf Spurensuche und stehen alsbald auf dem malerischen Dorfplatz von Poschiavo, der von stattlichen Häusern in lieblichen Pastellfarben umsäumt ist: Das historische Hotel Albrici à la Poste mit seiner goldenen Aufschrift an der Fassade, das einst Zentrum des Illuminati-Ordens war. Oder das Biobistro und Hotel Sedameni, wo sich Gäste und Einheimische nicht nur bei einem Gelato stärken. Daneben die Stiftskirche San Vittore Mauro; und hoch oben der mächtige Berg Sassalbo, der über das ganze Tal zu wachen scheint.

Hildesheimers Literatur ist zwar etwas in Vergessenheit geraten, dabei beherrschte er wie kaum ein anderer die Vermengung von Biografie und Fiktion. So in seinem berühmten Werk über Mozart oder in seinen Büchern «Marbot» und «Tynset». Für Letzteres erhielt er 1966 den Georg-Büchner-Preis. Er konnte witzig sein und galt gleichzeitig als einer der ernsthaftesten Schriftsteller seiner Generation. Ausgerechnet er, der polyglotte, in Hamburg geborene Jude, hatte in der Valposchiavo sein Zuhause gefunden.

Am Weg liegt das südlichste der 150 Bündner Täler mit rund 4500 Einwohnern nicht. Trotzdem reisen Tausende von Touristen an Bord des roten Zuges von St. Moritz in den Süden nach Tirano – dem Status als Unesco-Welterbe sei Dank. Nur: Die wenigsten steigen in den Dörfern Poschiavo, Le Prese oder Brusio aus. Das ist schon fast eine Sünde. Denn nur gerade 25 Kilometer Luftlinie trennen die Gletscher des Berninamassivs von den Palmen, Weinbergen und Obstplantagen am Talausgang bei Campocologno.

Es ist Mittwoch und Marcù-Tag, also Markttag. Die Sonne blinzelt zwischen den Wolken hindurch, die so tief hängen, dass sie fast die Kirchtürme berühren. Handwerker und Puschlaver Produzenten bieten ihre typischen Produkte feil: Tee von Kräutern aus dem Tal, Salame, Formaggini freschi oder das typische Puschlaver Ringbrot aus Roggenmehl mit Anis. Es riecht nach Espresso und den mit Holz angeheizten Pizza-Öfen. Man schwatzt, tratscht und lacht. In Poschiavo, wo sich die Leute schon nach dem Mittag «buona sera» sagen, kennt man sich.

Friedhof erzählt Familiengeschichten

Hier treffen wir Hans-Jörg Bannwart, der uns auf einen Hildesheimer-Rundgang mitnimmt. Der Puschlaver ist ein ausgewiesener Kenner des Schriftstellers. Zum Auftakt besuchen wir den Friedhof der protestantischen Kirche, wo sich dessen Grab befindet. Es ist leicht zu erkennen: Nach jüdischer Tradition liegen kleine Steinchen auf dem Grabstein.

Der Friedhof offenbart ganze Familiengeschichten. Die von den Zuckerbäckern und Cafetiers etwa, die in alle Welt ausschwärmten, um Kaffeehäuser zu eröffnen – in Odessa, Warschau, Kiew, Granada oder Madrid. «Sie kehrten – zu Vermögen gekommen – oft schon in jungem Alter wieder zurück, um hier in ihren neuen Palazzi bis zu ihrem Lebensende zu privatisieren», erzählt Hans-Jörg Bannwart, der in seinem sonstigen Leben als Präsident des Regionalgerichtes Bernina arbeitet, aber wie so viele der Pusc’ciavin das Tal zeitweilig verlassen hatte. Fürs Studium war er in der Deutschschweiz, fürs Internationale Komitee vom Roten Kreuz und für die UNO in der weiten Welt.

Ein Wandregal voller Totenschädel

Nur ein paar Schritte vom Friedhof sticht uns ein lachsfarbenes Gebäude ins Auge, das «Oratorio S. Anna». Ein gruseliger Ort, liegen doch im Beinhaus Totenschädel an Totenschädel in den Wandregalen aufgereiht. Sie sollen als Memento mori dienen und somit die Sterblichkeit des Menschen vergegenwärtigen. Den Kindern davor ist das egal, sie drehen lachend und schreiend ihre Runden auf ihren Trottinetts. Im Oratorio drin hingegen stossen wir auf eine unerwartete Pracht an Kuppelmalereien.