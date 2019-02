Auch wenn es draussen nicht mehr gar so kalt und grau ist: Frühling ist es noch längst nicht. Darüber täuschen auch die ersten Krokusse und Schneeglöckchen nicht hinweg. So mancher würde deshalb am liebsten in den nächstbesten Flieger steigen, der in die Wärme zieht. Dabei lässt sich dieser Wunsch ganz einfach umsetzen: Tropisches und subtropisches Ambiente bieten auch die hiesigen botanischen Gärten in ihren Gewächshäusern. Und dies ohne Gerangel um die besten Strandplätze.

Beim Betreten der Gewächshäuser – die dazu oft auch von ihrer Architektur her spannend zu betrachten sind – kommt man sich vor, als würde man in eine andere Welt katapultiert. Feucht und warm ist die Luft darin, selbst bei tiefen Aussentemperaturen. Es duftet wie in einem Blumenladen, und manchmal wird man auch von Vogelgezwitscher empfangen, etwa im Palmenhaus in der Stadtgärtnerei Zürich.