Ein Davoser Arzt und Botaniker leistete die ganze Vorarbeit: Wilhelm Schibler zeichnete Ende des 19. Jahrhunderts akribisch genau auf, welche Pflanzen auf bestimmten Gipfeln der Region wuchsen.

Mit dieser exakten Liste gelang Sonja Wipf vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos und ihren Kollegen ein eindrücklicher Nachweis, wie sich die Pflanzenwelt in den Alpen seither verändert hat. Sie und der Ökologe Manuel Steinbauer, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berichteten in der Zeitschrift «Nature» über das Gipfelprojekt.

Gleich am Wochenende nach dem die Idee 2009 geboren war, kletterten die Forscher auf den 2628 Meter hohen Baslersch Chopf. Der Ausflug brachte eine reiche Ernte: Von den 57 Pflanzenarten, die Wilhelm Schibler mehr als ein Jahrhundert früher auf diesem Gipfel beschrieben hatte, fanden sie 54 wieder. Zusätzlich aber wuchsen inzwischen fast noch einmal so viele Arten, die es dort vor einem Jahrhundert noch nicht gegeben hatte.