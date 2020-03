Vor 50 Jahren eröffnete das erste Shoppingcenter der Schweiz – darum ausgerechnet in Spreitenbach

«Das sind schon grosse Bauten, die hier realisiert wurden», meint Walter Hunziker, als wir auf den ausgedehnten Parkplatz des Shoppi Tivoli einbiegen. Für den 91-jährigen Architekten und Stadtplaner ist es ein spezieller Moment. Wir filmen ihn dabei, wie er zum ersten Mal an den Ort zurückkehrt, den er vor bald 60 Jahren zu planen begann.

Die «grossen Bauten» waren nämlich seine Idee. Walter Hunzikers Lebensgeschichte ist so facettenreich wie filmreif. Immerhin findet eine Episode daraus nun Eingang in unseren Dokumentarfilm. Und diese erzählt er uns so: Hunziker lebt seit über zehn Jahren in Amerika, wo er an der Universität von Atlanta ein Diplom als Architekt und eines als Stadtplaner gemacht hat. Als er 1961 seine Eltern in Zürich besucht, zeigt ihm der Vater ein Inserat, in dem ein Architekt mit Amerika-Erfahrung für den Bau eines Einkaufszentrums gesucht wird.

Karl Schweri und der Schweizer Architekt aus den USA

Der Suchende ist Denner-Boss Karl Schweri. Der Detailhandels-Pionier und gebürtige Aargauer ist es nämlich, der die Idee des ersten grossen Einkaufszentrums der Schweiz über seinen Immobilien-Anlagefonds vorantreibt. Hunziker bekommt den Job und entscheidet sich für eine Rückkehr in die Heimat. Zusammen mit dem Ökonomen Fritz Frey gründet er eine Firma und beginnt 1962, im Limmattal ein neues Stadtzentrum zu planen.

Spreitenbach will nämlich Stadt werden. 30'000 Einwohner sollen es im «Endausbau» sein. Und eine Stadt braucht ein lebendiges Zentrum. Es ist den Planern ein ernstes Anliegen: Das Vorhaben soll kein reiner Konsumtempel werden. Es muss auch der Kultur und Begegnung dienen.

Acht Jahre dauert der Planungs- und Bauprozess. Das Endprodukt davon heisst «Shoppi», ist also doch in erster Linie ein Konsumtempel, aber eben nicht nur. Hunziker erzählt uns diese Geschichte, während wir zusammen in einer Kaffeebar im Lichthof «seiner» Mall sitzen.

Tulpenschau und Rennautos

Schnitt. Wir besuchen das Ehepaar Josefina und Luciano Giolo im alten Dorfkern von Spreitenbach. Die beiden erinnern sich lebhaft an die Eröffnung des Shoppi. Sie waren dabei, als erstmals die farbigen Opel Kadett, die Ladas und VW-Käfer die Parkflächen fluteten.

Mit ihren Kindern sind sie ein paar Jahre zuvor in das neue Hochhaus-Quartier unmittelbar beim Einkaufszentrum gezogen. Dieses Neu-Spreitenbach entstand in den Sechzigerjahren und bot etwa 5000 Menschen ein Zuhause. Darunter viele junge Familien. Die Annehmlichkeiten der modernen Blockwohnung waren ein Quantensprung bezüglich Lebensqualität für die junge Mutter Josefina, die in einem Bauernhaus aufgewachsen war.