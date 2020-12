Während der Pandemie ist Reisen nicht mehr so einfach möglich – ausser man benutzt diese App

In Zeiten, in denen Regierungen Ausgangssperren und Kontaktverbote verhängen, halten sich die Menschen mehr als bisher in ihren eigenen vier Wänden auf. Für jene, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, sind moderne Kommunikationstechnologien wie Videotelefonie oder Chat oft die einzige Möglichkeit, Kontakt mit der Aussenwelt zu halten.

Historisch betrachtet, ist das ein Fortschritt: Als die Pest im Mittelalter in europäischen Städten wütete, gab es keine solchen Medien. Allein die x-te Netflix-­Serie, der x-te Podcast, der ständige Blick in den Monitor, wo man in der Videokonferenz auf die immer gleiche Regalwand des Kollegen starrt, wird mit der Zeit dröge. Man sieht nur die Innenwelt. Die News auf Facebook oder Videos auf Youtube sind aber auch nur ein kleines Fenster in die Aussenwelt. Eskapismus? Schwer möglich. Zum Glück gibt es Werkzeuge, die den Corona-verengten Blick weiten – zum Beispiel Window Swap.

Während dem Lockdown von Künstlerehepaar gegründet

Wie der Name bereits andeutet, kann man mit der Seite sein Fenster tauschen und in ­andere Welten eintauchen. Per Mausklick lässt sich durch die virtuelle Fensterscheibe in den Nachthimmel von Harlem blicken, in einen Vorgarten in ­Florida oder den Fensterputzern an einem Hochhaus in Seoul bei der Arbeit zuschauen. Welten, die momentan unerreichbar erscheinen, werden so greifbar, als sässe man selbst vor dem Fenster. Im elektronischen Dorf ist Chicago von Teheran nur einen Mausklick entfernt. Jedes Fenster, das man öffnet, erzählt eine andere Geschichte.

Window Swap basiert im Grunde auf einer Art informellem Netzwerk: Jeder, der daran teilnehmen möchte, kann ein 10-minütiges Video von seiner Fensterperspektive machen und es, mit Ort und Name versehen, hochladen. Per Zufallsgenerator wird dann eine digitale Tour d’Horizon erstellt (kleiner Schönheitsfehler: Die Aufnahmen sind nicht live, sondern aufgezeichnet). Window Swap wurde von einem Künstlerehepaar in Singapur während des Lockdowns gegründet.