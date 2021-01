Warum man heute nur noch in Österreich vom «Jänner» spricht

Die Monatsangabe «(mensis) ianuarius» (januarlicher Monat) war noch jahrhundertelang üblich; Urkunden wurden nämlich unabhängig von der gesprochenen Sprache in Latein verfasst. Einzig die lateinische Endung -ius liess man im 18. Jahrhundert weg.

Auf der volkslateinischen Form jenuarius beruht unser Jäner oder Jänner, aber auch französisch janvier, italienisch gennaio, spanisch enero und portugiesisch janeiro (die Stadt Rio de Janeiro heisst wörtlich «Januar-Fluss»).

Gegen den klassischen Januar hat der mundartliche Jäner heute einen schweren Stand. Schon vor hundert Jahren hat er sich in Süddeutschland und in der Schweiz zunehmend aufs Land zurückgezogen, und heute dürfte er in der jüngeren Generation so gut wie verschwunden sein. Anders in Österreich; da ist Jänner sogar noch immer die offizielle Form.