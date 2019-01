Es gibt einen Grundsatz der praktischen Vernunft, der geht so: Man soll sich erst dann Sorgen um etwas machen, wenn es so weit ist. Für den täglichen Kampf mit dem Schicksal ist er höchst brauchbar. Andererseits liegen die Anlässe, deretwegen wir uns dann doch Sorgen machen, meist doch in der Zukunft.

Entscheidungen, die wirklich einen Unterschied machen, haben ja Folgen, gute oder unselige, und die liegen in der Zukunft. Und Anlässe, sich Sorgen zu machen, gibt es genug. Die Angst, im Atomkrieg zu verglühen, ist etwas geschwunden, gestiegen dafür die Befürchtungen, es könne mit dem Klimawandel oder der Schuldenkrise bös ausgehen.

Doch das sind triviale Probleme, mit ein bisschen weniger vom Mehr wäre da schon ziemlich viel erreicht. Interessanter sind ambivalente Dinge, wie sie die Technik gern hervorbringt: künstliche Intelligenz und Gentechnik oder gleich beides zusammen im Zusammenspiel. Sie stecken voller Verheissungen, könnten aber auch durchaus die Fortexistenz der Menschheit gefährden.

Die letzte Erfindung

Der Experte für die Zukunft ist Nick Bostrom. Seine wichtigsten Aufsätze – die meisten haben bereits Klassikerstatus erreicht – sind unter dem Titel «Die Zukunft der Menschheit» letztes Jahr erschienen. Bostrom ist Direktor des «The Future of Humanity Institute» und des «Programme for the Impact of Future Technology» an der Universität Oxford.