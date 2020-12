Wieso Audrey Hepburns Schminktipps uns in der Pandemie besonders inspirieren

Sie kommen und gehen, die ­Starlets, Models und Rea­lity-TV-Darstellerinnen von heute. Wenn morgen ist, sind sie und ihr Look allerdings meist von gestern. Eine Schönheit aber bleibt, und das, so wagen wir zu behaupten, bis in alle Ewigkeit: Das Antlitz der Hollywood- Ikone Audrey Hepburn («Breakfast At Tiffany’s») zieht viele Menschen noch heute – 27 Jahre nach dem Tod der Britin – in ihren Bann.

Vor wenigen Tagen erschien ein Dokumentarfilm über die Schauspielerin, der intimer geraten ist als alle anderen zuvor. «Audrey – More Than An Icon» rückt Hepburns Leidenschaft für das klassische Ballett in den Fokus, aber auch ihr verletzliches Wesen, das daher rührt, dass ihr Vater sie als Kind für immer verlassen und damit ihr Herz gebrochen hatte. Es gilt schon jetzt als gesetzt, dass der dieser Tage auf Streamingplatt­formen erscheinende Film ein Erfolg wird.