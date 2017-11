Die Aussicht vom Garten der EPI-Klinik auf den Zürichsee gehört zum Schönsten, was Zürich zu bieten hat. Von erhöhter Lage hat man Kräuter- und Obstgärten vor sich, in der Ferne die Zürichseeschiffe, winzig wie Spielzeuge. Die Klinik-Lengg, wie sie richtig heisst (Bleulerstrasse 60), gehört zum Gebiet Lengg, das die Quartiere Riesbach und Hirslanden tangiert.

Im Hinterland befinden sich diverse andere Kliniken. Die älteste ist die Psychiatrische Uniklinik (PUK) am Burghölzli-Hügel. In der Nähe stehen auch die Kliniken Schulthess, Balgrist und Hirslanden, die in den letzten Jahren teilweise protzige Neubauten realisiert haben. Rund zehn Institutionen des Gesundheitswesens mit rund 4000 Arbeitsplätzen versammeln sich derzeit auf der Lengg. Und bald gibt es einen prominenten Neuzuzug: das Kinderspital in der Nähe der PUK.