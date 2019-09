Statt den Schulbüchern haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Dietiker Schulhaus Luberzen an diesem Dienstag ihr Bewerbungsdossier unter den Arm geklemmt. Mit Lebenslauf und Beurteilung der letzten Schnupperstelle stehen sie auf der Treppe bereit für das Vorstellungsgespräch. Für die knapp 300 Gespräche wurde die Turnhalle in eine grosse Bewerbungshalle umfunktioniert. «Das haben wir vor zwei Tagen in einer dreistündigen Aktion gemacht», sagt Schulleiterin Andrea Kengelbacher.

Dieser Aufwand ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Um die Lehrstellenbörse durchzuführen, telefoniert Kengelbacher mit Dutzenden Unternehmen. Diese stellen ihre Stände in der Halle auf und führen Vorstellungsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern durch. Der Anlass habe sich in den letzten vier Jahren stets vergrössert, sagt die Schulleiterin. «Wir haben mit sechs Betrieben angefangen und nun nehmen bereits 29 daran teil.»

Es braucht künftig mehr Lehrstellen

Nebst dem Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) kam auch ein Vertreter des Kantons an die Veranstaltung. Niklaus Schatzmann, Leiter des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, hielt eine kurze Rede vor den Jugendlichen. Er erklärte, dass jährlich zwischen 12'000 und 13'000 Jugendliche die Lehre anfangen. «Aufgrund des Bevölkerungswachstums brauchen wir in der nächsten Zeit 10'000 Stellen mehr», sagt Schatzmann. Er unterstützt den Event, da es eine gute Möglichkeit sei, dass die Schüler sich niederschwellig informieren und bewerben können. «Auch für Jugendliche, die zu Hause nicht so viel Unterstützung erhalten», sei er eine gute Möglichkeit sich an eine Lehrstelle heranzutasten. Vonseiten der Betriebe sei es dabei wichtig, genügend Zeit in die Auswahl der Lernenden zu investieren.