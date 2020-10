35-jähriger Paketdieb auf frischer Tat ertappt

Am Sonntag verhaftete die Stadtpolizei Zürich im Kreis 4 einen mutmasslichen Einbrecher. Fahnder der Stadtpolizei konnten kurz vor 1:00 Uhr beobachten, wie sich ein 35-jähriger Mann gewaltsamen Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Seebahnstrasse verschaffte.

Beim Verlassen des Gebäudes wurde er von Polizisten angehalten. Es stellte sich heraus, dass er ein elektronisches Gerät aus einem Paket bei der Briefkastenanlage gestohlen hat. Er war des Einbruchs und Diebstahls geständig und gab das Begehen weiterer Delikte zu.